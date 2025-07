Jordi Valls: "Las chicas han demostrado el gran compromiso que tenían con todo"

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El seleccionador español de waterpolo femenino, Jordi Valls, ha asegurado tras la victoria de España frente a Estados Unidos (12-13) en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Singapur, que sus jugadoras han mostrado el "gran compromiso" que tenían con "el equipo, el esfuerzo y la competición", por lo que está "muy contento y satisfecho" de haber logrado esta medalla de bronce. "La verdad que las chicas han hecho un gran esfuerzo y han demostrado lo que ya venía comentando en anteriores ocasiones, el gran compromiso que tenían con todo, con el equipo, con el esfuerzo, con la competición", afirmó el seleccionador en unas declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN). Valls se ha mostrado muy contento de haber logrado esta medalla de bronce ante un rival "muy duro" como ha sido Estados Unidos. "Muy feliz y satisfecho por el trabajo del equipo esta noche en la lucha por el bronce. Hemos podido saborear esta medalla de bronce contra un rival muy duro que es Estados Unidos, que ha jugado también un gran partido", explicó. Por su parte, Anni Espar ha alabado la reacción del equipo tras la dura derrota frente a Hungría (15-9) en semifinales. "Muy contenta de la reacción del equipo, al final perder unas semifinales así siempre es difícil y ser capaces de recomponernos en menos de 48 horas, la verdad que súper orgullosa del equipo y del trabajo que hemos hecho", aseguró. "A veces damos por hecho el hecho de conseguir medalla, pero no es tan fácil y conseguir colgarnos ese bronce, la verdad que creo que es un éxito y además esto es un camino largo, el proyecto es de cuatro años como siempre y creo que es un buen inicio", ha declarado la jugadora catalana, reivindicando el éxito de haber logrado una nueva medalla. Mientras que Bea Ortiz ha manifestado que han demostrado nuevamente de lo que "son capaces" en este partido por la lucha por el bronce. "Creo que hemos demostrado una vez más lo que somos capaces. Recomponerse después del partido del otro día era difícil, pero lo hemos hecho, lo hemos demostrado, hemos sacado lo mejor de nosotras, lo mejor del equipo", destacó. "Creo que es un equipo que todavía nos queda mucho por crecer, es un equipo que tiene muchísima ambición, tiene mucho trabajo por delante, pero creo que todas las niñas que suben, suben con mucha hambre, suben con muchísimas ganas de jugar, de competir, de ganar y eso a las grandes nos hace más grandes todavía", explicó la jugadora española, destacando el margen de mejora que tiene la selección de cara al futuro. Por último, ha afirmado que el equipo nunca va a "tener techo" y que esperan seguir logrando medallas. "Creo que este equipo una vez más no va a tener techo nunca y vamos a seguir compitiendo lo mejor que podemos. Ojalá sigamos ganando muchas más medallas que no dudo que lo haremos", explicó.