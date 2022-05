Jorge Glas acude al Tribunal Provincial de Guayas para cumplir con trámites en el marco del habeas corpus

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien salió de prisión en libertad condicional a mediados de abril tras haber permanecido en la cárcel durante cuatro años y medio, se ha personado ante el Tribunal Provincial de Guayas para cumplir con los trámites acordados por el juez en el marco de su habeas corpus.

"Les regalé cuatro años y medio de mi vida a todos quienes me acusaron estando preso, habiéndome entregado para que encuentren y demuestren sus acusaciones y nunca pudieron hacerlo. Me causa profunda tristeza un hecho horroroso y es que me tuvieron casi 16 meses preso de más", ha dicho a su salida, tal y como ha recogido el diario 'El Universo'.

Las declaraciones del que fue vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 se han producido justo cuando se ha conocido que un juez de Manglaralto, en Santa Elena, ha acogido la apelación al habeas corpus que le permitió salir de la cárcel de Cotopaxi, según ha informado el diario 'El Comercio'.

Sobre Glas pesaban dos sentencias en firme por casos de asociación ilícita y cohecho. Además, tenía abierto un proceso por ser supuesto coautor de un delito de peculado --apropiación indebida de fondos públicos--.