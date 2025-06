Jorge Glas, la figura de la corrupción del correísmo en Ecuador

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, preso desde 2017 y quien se convirtió en el funcionario activo de mayor rango de América Latina en ser condenado por el escándalo de Odebrecht, es la piedra de toque de la corrupción durante la década del correísmo en Ecuador.

Glas, de 55 años y elegido en binomio en 2013 con el socialista Rafael Correa (2007-2017), acumuló el lunes la cuarta condena en su contra, que lo mantiene en prisión en condiciones que han deteriorado su salud mental e integridad física, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un tribunal de la suprema Corte Nacional de Justicia le sentenció en primera instancia a cumplir 13 años de cárcel por el delito de peculado en obras públicas contratadas luego del devastador terremoto en la costa ecuatoriana en 2016. La condena podrá ser impugnada por el imputado.

Glas cumple desde 2017 una pena a ocho años de prisión, por lo que, de quedar firme la decisión judicial de este lunes, su estadía en la cárcel se prolongará.

El exvicepresidente enfrenta condenas a seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, a ocho años por cohecho al pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado y a ocho años por peculado en la adjudicación de un campo petrolero.

- Perjuicio al Estado -

La fiscalía estimó perjuicios por US$225 millones para el Estado dentro del más reciente juicio.

"Yo no me he robado un centavo porque yo no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos", expresó Glas durante el proceso, en el que se declaró inocente y que al instalarse hace tres semanas fue suspendido para que el exfuncionario sea sometido a un examen psiquiátrico.

"Señores magistrados, me estoy jugando la vida, la fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo", agregó el exvicepresidente, quien en la evaluación psiquiátrica manifestó: "Yo quiero morirme. Me han perseguido tanto (...) me quieren hacer más daño. Antes de ir a juicio, prefiero quitarme la vida”.

Glas, hombre fuerte de Correa y que antes de ser vicepresidente estuvo como ministro a cargo de los sectores estratégicos del país, lideró un comité para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, para lo cual el gobierno recaudó unos US$1614 millones de aportes obligatorios de salarios de todos los empleados y dinero producto del alza temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Asalto a la embajada de México

Ingeniero eléctrico, Glas está en el medio de un impasse diplomático entre México y Ecuador, que derivó en la ruptura de relaciones.

El exvicepresidente, que en noviembre de 2022 obtuvo la libertad condicional cuando le faltaba pasar casi tres años en la cárcel, se refugió en la legación mexicana en Quito en diciembre de 2023, un mes antes de que la justicia le dictara orden de prisión por el caso denominado “Reconstrucción”.

México, que brinda protección a varias figuras del correísmo que aducen ser perseguidos políticos, le terminó concediendo asilo en abril de 2024.

El gobierno de Daniel Noboa ordenó entonces una incursión policial en la embajada mexicana para arrestarlo.

Glas cuenta con el apoyo de Correa, asilado en Bélgica desde que dejó el poder en 2017 y condenado en ausencia en 2020 junto a su exvicepresidente por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

En 2024, estando en prisión, Glas intentó suicidarse al ingerir una sobredosis de medicamentos. “Ya fallé la vez pasada”, apuntó

