Jorge Martín, campeón de MotoGP, sufre fractura de clavícula tras caerse en Motegi

La serie negra continúa para el piloto español Jorge Martín (Aprilia): el aún vigente campeón del mundo de MotoGP, que ya se perdió buena parte de la temporada por lesiones, sufrió una caída en la carrera esprint del GP de Japón, este sábado en Motegi, y se fracturó la clavícula.

El madrileño erró en su frenada a la entrada de una curva y cayó con violencia antes de tocarse con su compañero italiano Marco Bezzecchi y acabar en la grava.

Martín se levantó rápidamente, pero se agarró el hombro derecho, lo que ya hizo pensar que tenía una lesión de importancia.

“Jorge se ha sometido a radiografías en el centro médico del circuito y han revelado que tiene una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha”, informó la escudería Aprilia, precisando que el piloto se trasladará a un hospital para someterse a más exámenes y ver el alcance exacto de la lesión.

La marca italiana también informó que Bezzecchi debe pasar exámenes médicos en su pierna derecha tras esa caída.

Campeón por primera vez de MotoGP en 2024 con una Ducati, Martín está viviendo una temporada negra desde su llegada a Aprilia en 2025.

Sufrió dos caídas en pretemporada que lo obligaron a pasar por el quirófano para operarse de una mano y se perdió las primeras tres carreras.

Regresó en Catar en abril, pero también se cayó y sufrió un neumotórax que lo alejó de los circuitos durante tres meses.

En su regreso a mediados de julio, acabó 7º en el Gran Premio de República Checa y poco a poco fue recuperando su nivel hasta acabar al pie del podio en Hungría a finales de agosto.

nb/bde/mcd/avl