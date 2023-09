El madrileño se queda a solo ocho puntos del liderato del italiano

Jaume Masià firma su tercera pole seguida en Moto3

MADRID, 30 Sep. 2023 (Europa Press) -

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha firmado este sábado la pole y la victoria en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Japón, decimocuarta prueba del Mundial de motociclismo, un excelente resultado que le permite quedarse a solo ocho puntos del líder de la categoría, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), y que le ofrece la posibilidad de asaltar la general el domingo.

El piloto de San Sebastián de los Reyes inició la jornada en Motegi marcando una pole de récord (1:43.198) que le permitió partir con ventaja ante 'Pecco' en la primera prueba del fin de semana. Ya en carrera, supo cambiar el ritmo ante el sudafricano Brad Binder (KTM), el único que pudo seguir su rueda y que terminó segundo, para firmar su tercera victoria consecutiva al esprint, la quinta del año.

Eso, unido al tercer puesto de Bagnaia, le permite quedarse a solo ocho unidades del transalpino, que hasta hace algunas semanas se mostraba intratable al frente de la general pero que dio muestras de nerviosismo con su caída de la semana pasada en la India. Si gana este domingo y 'Pecco' repite posición, sería nuevo líder de la categoría reina.

Entre el resto de españoles, Marc Márquez (Repsol Honda) defendió su séptima plaza de salida y sumó otras tres unidades, mientras que Maverick Viñales (Aprilia) fue noveno. Fuera de la zona de puntos terminaron Raúl Fernández (Aprilia), décimo; Pol Espargaró (KTM), undécimo; Augusto Fernández (KTM), duodécimo; y Joan Mir (Repsol Honda), decimotercero.

Por su parte, Aleix Espargaró (Aprilia) no pudo finalizar la prueba y Alex Rins (Honda) no pudo ni empezarla, después de ser declarado no apto por el dolor en la pierna derecha que sufre desde su caída en el Gran Premio de Italia.

En Moto3, el piloto español Jaume Masià (Honda) ha logrado su tercera 'pole' consecutiva después de superar en la Q2 al turco Deniz Öncü (KTM) y al italiano Matteo Bertelle (Honda), que le acompañarán en una primera fila desde la que tratará de deshacer el empate en el liderato de la categoría pequeña.

El de Algemesí evidenció en Motegi su buen momento de forma y ahora tratará de rematar la jugada el domingo distanciándose de su compatriota Dani Holgado (KTM), que cuenta con sus mismos 174 puntos y que partirá sexto en carrera. El japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que pisa los talones a ambos a solo un punto (173), comenzará séptimo.

Además, Iván Ortolá (KTM) arrancará quinto, David Muñoz (KTM) lo hará octavo, José Antonio Rueda (KTM) decimoquinto, Xavi Artigas (CFMoto) decimonoveno, David Almansa (Honda) vigésimo y Ana Carrasco (KTM) vigésima quinta.

Chantra manda en moto2 y acosta sale cuarto

Por último, en Moto2, la pole se la adjudicó el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), el único piloto de la cilindrada intermedia capaz de bajar del 1:50, y liderará una primera fila de parrilla sin españoles en la que estarán el japonés Ai Ogura (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex).

El líder del campeonato, el español Pedro Acosta (Kalex), saldrá cuarto en una segunda línea en la que también estará Alonso López (Boscoscuro), sexto. Justo por detrás, séptimo y noveno respectivamente, partirán Arón Canet (Kalex) y Fermín Aldeguer (Boscoscuro).

Por su parte, Manu González (Kalex) iniciará la cita décimo, Marcos Ramírez (Kalex) lo hará duodécimo, Sergio García Dols (Kalex) decimocuarto, Izan Guevara (Kalex) decimonoveno, Albert Arenas (Kalex) vigésimo, Jeremy Alcoba (Kalex) vigésimo tercero y Borja Gómez (Kalex) vigésimo sexto.