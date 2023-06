Jorge Messi abre la puerta al regreso de Leo al Barça: "Le encantaría"

El padre del futbolista argentino Leo Messi, Jorge Messi, ha asegurado que la opción preferida de su hijo tras su salida del Paris Saint-Germain sería volver al FC Barcelona, algo que le "encantaría", y ha afirmado que la decisión está cerca de tomarse.

"No sé nada todavía. Me encantaría -que Leo volviese-. Depende de un montón de cosas. Hablamos el otro día -con Joan Laporta-, pero no hay nada concreto", señaló ante los medios de comunicación tras reunirse con el máximo mandatario del club azulgrana.

Además, reiteró que la prioridad del astro argentino después de abandonar el conjunto parisino es regresar al conjunto culé. "Le encantaría, por supuesto. Todavía tenemos que hablar de un montón de cosas", insistió.

Messi, de 35 años, dejará el Paris Saint-Germain, a donde llegó en verano de 2021, el próximo 30 de junio, tras no renovar con el club parisino; en sus dos temporadas en París ha conquistado dos Ligue 1 y una Supercopa.

El argentino abandonó el club azulgrana en 2021 al no poder formalizarse su nuevo contrato "debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de LaLiga española". En total, disputó 778 encuentros oficiales en 17 temporadas, levantando 35 títulos con el cuadro catalán.

Europa Press