Jorge Molina confirma su retirada: "Todo en esta vida tiene un final"

El alcoyano Jorge Molina ha confirmado este mi√©rcoles su retirada del f√ļtbol profesional despu√©s de casi dos d√©cadas, porque "todo en la vida tiene un final" y cuando "unas puertas se cierran, otras se abren", ya que empieza una "nueva etapa" con "ilusi√≥n, compromiso y dedicaci√≥n".

"Quien me iba a decir a m√≠ que, cuando un 7 de mayo de 1999 con 17 a√Īitos debutaba en mi querido Alcoyano, iba a tener una carrera tan bonita, pasando y disfrutando de todas las categor√≠as del f√ļtbol espa√Īol, desde la 'Tercera' hasta 'Primera', e incluso jugar Europa con tres equipos diferentes", arranc√≥ el mensaje en redes sociales de Molina.

A sus 41 a√Īos y con centenas de partidos y goles en 19 temporadas, el delantero reconoci√≥ que "todo en esta vida tiene un final". "Y este ha llegado, quiz√°s no de la forma que me hubiera gustado, aunque no ser√© yo quien diga algo malo del f√ļtbol despu√©s de todo lo que me ha dado y me ha hecho sentir", dijo.

"Como es de bien nacido ser agradecido, tengo que dar las gracias a todos los equipos que han confiado en mí durante mi carrera: CD Alcoyano, Benidorm CF, CF Gandía, CD Ejido, Elche CF, Real Betis, Getafe CF y Granada CF. Me han hecho sentir como en casa", agradeció a todos los clubes de su carrera.

Tampoco se olvid√≥ de sus cuerpos t√©cnicos y lo aprendido con ellos, as√≠ como de sus compa√Īeros. "Algunos ya son parte de mi vida y amigos √≠ntimos para siempre", coment√≥. "A los trabajadores de cada club, que son esas personas que no se ven pero que sin ellos esto no podr√≠a funcionar", agreg√≥ Molina.

"Gracias a lo m√°s importante de mi vida, mi familia, a mis padres y hermanas por todo el tiempo y cari√Īo invertido en el 'peque' de la casa, por todos los kil√≥metros hechos para que un ni√Īo disfrutara de su pasi√≥n. A mi mujer, Aitana, que me ha acompa√Īado en este largo viaje, estoy seguro que sin ella a mi lado no hubiera llegado hasta donde he llegado, y a Mia, Didac y Chloe por cambiar mi vida y hacerla plena del todo", dijo sobre su familia.

Adem√°s, se dirigi√≥ a las distintas aficiones, "el motor de todo esto". "Sin vosotros el f√ļtbol no ser√≠a lo mismo, ni sus emociones, ni sus sentimientos", expres√≥. "De lo que me voy m√°s orgulloso y m√°s feliz es de todo el cari√Īo que me hab√©is demostrado all√° donde he jugado e incluso despu√©s de haberme ido a otro club, es la mejor sensaci√≥n que puede vivir una persona, el sentirse querido, y vosotros me lo hab√©is hecho sentir", afirm√≥.

"Unas puertas se cierran, pero otras se abren, empieza una nueva etapa, una nueva vida, pero lo que estoy seguro es que la voy a afrontar como he hecho siempre: con ilusión, compromiso y dedicación. Abrazos de gol", concluyó el delantero el emotivo mensaje de despedida.

Europa Press