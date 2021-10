Jorge Prado finaliza segundo en el Gran Premio de España y mantiene sus opciones en el Mundial de Motocross

El piloto español Jorge Prado (KTM) brilló este domingo en el Gran Premio de España, prueba puntuable para el Mundial de Motocross y que se celebró en el recorrido de intu Xanadú, en la localidad madrileña de Arroyomolinos, con una segunda y una tercera plaza en las dos mangas que le dejaron en segunda posición finalmente.

El gallego no pudo repetir su dominio del año pasado, cuando fue capaz de ganar las dos mangas, pero ante las 10.000 personas que se dieron cita en las gradas de intu Xanadú, volvió a demostrar su calidad para seguir en liza por el título mundial de la categoría MXGP.

El piloto lucense, cuarto en los entrenamientos cronometrados, llegó a ir líder en la primera manga durante varias vueltas, seguido muy de cerca por el francés Romain Febvre y el esloveno Tim Gajser, segundo y tercero en la clasificación general.

Finalmente, tras una dura y bonita pugna con Febvre, este consiguió adelantar al español en la novena vuelta, pero Prado supo aguantar para acabar tercero por delante del líder del Mundial, el belga Jeffrey Herlings.

En la segunda manga, el gallego arrancó de nuevo primero, esta vez perseguido por Herlings, que también obtuvo premio a su insistencia para superarle en la novena vuelta y hacerse con la victoria. Prado, por su parte, no pudo esta vez sujetar su segunda plaza y concluyó tercero tras ser rebasado por Tim Gajser.

Finalmente, con estos resultados, el ganador del Gran Premio de España fue Jeffrey Herlings, con Jorge Prado segundo y Tim Gajser, tercero, por lo que la clasificación general del Mundial no sufre ningún cambio destacable, con el gallego a 65 puntos del líder.

"Me ha encantado la carrera. Nunca he visto una cosa así en mi vida. Tanta gente siguiéndome, gritándome, esperaba fans, pero no tanto como lo que he visto hoy aquí. Ha sido genial estar de nuevo en el podio", confesó Prado.

Por su parte, En MX2, el español Rubén Fernández salió en décima posición en la primera manga y aunque no tuvo mucha suerte en la salida, fue remontando para quedar séptimo, mientras que en la segunda llegó a ponerse quinto en la octava vuelta y supo aguantar hasta el final. El español concluyó séptimo en general y sumó 30 puntos para el campeonato.