El piloto gallego Jorge Prado se ha proclamado este domingo campeón del mundo de MXGP, la categoría reina del motocross, después de ganar la primera manga del Gran Premio de Italia, celebrada en Maggiora, y se convierte en el primer español que logra el título de la categoría.

Prado ha liderado el campeonato desde el 11 de marzo, cuando arrancó la temporada en Argentina, y este domingo ha logrado matemáticamente el título tras imponerse en una primera manga en la que le valía con ser segundo y después de aprovechar un error del francés Romain Febvre, su principal rival.

El galo sufrió una caída intentando pasar a uno de sus rivales y rompió su Kawasaki en el incidente; Esa rotura evitaba a Prado tener que esperar a la última prueba en Gran Bretaña. La segunda manga fue un trámite, con Febvre superando al gallego.

"Es el día más feliz de mi vida, he trabajado desde muy pequeño buscando este objetivo. Ha sido duro el camino y larga la espera de este año, pero lo hemos conseguido y tengo que estar muy agradecido a mi familia, a quienes me han ayudado desde el principio y a la afición que tanto me apoya. ¡Un sueño hecho realidad!", expresó Prado.

El lucense fue el campeón del mundo más joven de la historia, después de ganar en 2011 el título de 65 c.c. con solo diez años, y también el campeón de Europa más precoz, al hacerlo con catorce años. Posteriormente, subió al podio en su primer Gran Premio del Mundial con solo quince años.

En 2019, con 18 años, le obligaron a cambiar de categoría porque ya había ganado los dos títulos mundiales de MX2 permitidos. Actualmente, en su cuarto año en la categoría reina, ya es el número uno mundial.