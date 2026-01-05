Jorge Rodríguez es reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

5 ene (Reuters) - Jorge Rodríguez fue reelegido el lunes como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, en su segundo mandato frente al Poder Legislativo venezolano, donde más tarde en el día será juramentada Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Rodríguez, un médico psiquiatra de 60 años y hermano de la actual encargada de la dirección del país, anunció al final de la sesión que el lunes por la tarde se realizaría en un salón del parlamento el acto de juramentación.

Tras ser reelegido, Jorge Rodríguez insistió en el diálogo como vía de entendimiento con la oposición y que recurrirá a "todos los procedimientos, tribunas y espacios para traer de vuelta" al depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde Estados Unidos.

Maduro fue detenido el sábado en un operativo militar de tropas estadounidenses y el lunes compareció ante una corte en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos que se le imputan, igual que Flores.

"Nunca hemos buscado la guerra, somos amantes de la paz", dijo Rodríguez en su discurso tras ser reelegido.

El parlamento unicameral venezolano, que cuenta con 284 miembros, fue elegido en 2024 y tiene mandato hasta 2031. (Redacción Reuters Editado por Javier Leira)