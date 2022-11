Jorge Sampaoli: "No podemos hacer un partido improvisado porque nos faltaríamos el respeto"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, recalcó que el duelo de este miércoles ante el Manchester City inglés en la Liga de Campeones, pese a que no hay nada en juego, es bueno "para consolidar una idea", y que no lo pueden afrontar de manera "improvisada" y pensando más en el derbi liguero ante el Betis porque sería "una falta de respeto" para ellos mismos y para la competición.

"Es un día para consolidar una idea porque creo que el equipo todavía no ha tenido regularidad en esa unidad colectiva que te permita salir de una situación incómoda. Hace casi tres semanas que estamos aquí y hemos tenido pocos entrenamientos y muchos partidos, y hay que ver cómo acomodar una situación difícil desde el compromiso colectivo, pero no a corto plazo sino en el desarrollo de los partidos", comentó Sampaoli en rueda de prensa recogida por la web del Sevilla.

El preparador sevillista advirtió que cuando "el equipo no se agarra de una forma y se desordena y se expone, con partidos tan continuados, el rendimiento baja". "A todos los equipos les pasa, pero en la situación en la que estamos te lo hace pagar, y además hay un desgaste físico, emocional y una obligación paralela que incomoda y que hace una merma de rendimiento. Arreglar eso en tres o dos días sin entrenar es muy complicado", apuntó.

El argentino reconoció "la posibilidad de que jueguen algunos jugadores en reemplazo de otros que tienen más minutos" y que debe "sopesar muchas cosas sumado a la gran obligación" del derbi ante el Betis del próximo domingo y del duelo europeo "ante uno de los mejores del mundo".

En este sentido, indicó que es "coherente" y que sabe que "hoy por hoy hay lugares en el campo que no tienen reemplazo", lo que complica su gestión de los minutos y que incluso provoca que en esas posiciones "juegan jugadores no naturales porque no hay actualmente".

"Nos encontramos con un desequilibrio en algunos lugares del campo que hay que solucionar, pero tampoco sería normal venir a jugar contra el mejor del mundo como si el partido no existiera. Se hablará de este partido si al equipo le va mal y venimos a jugar ante un equipo muy importante que nos puede dar la posibilidad de seguir creciendo en esta etapa tan complicada del club", añadió.

Por ello, el de Casilda ha pensado tanto en el duelo del Etihad como en el del Benito Villamarín. "Hemos planificado dos partidos paralelos que nos permitan, dentro de las posibilidades de la plantilla, poner jugadores que nos permitan hacer un buen partido ante el City y con cosas claras para el partido siguiente", afirmó.

"El funcionamiento del equipo a día de hoy no es el ideal y esperemos que este partido sea un avance como lo fue en Dortmund o en otros partidos, con conexiones importantes. No tenemos entrenamientos y tenemos que trabajar en los partidos para no llegar al domingo con las mismas inseguridades", agregó Sampaoli.

Este alabó a Pep Guardiola por lograr "una diferencia muy importante contra cualquiera" con el Manchester City pese a que no haya logrado el éxito en la Champions, que "es un torneo muy especial, de momentos, que no coincidió con los del City". "Es superior a todos los equipos de Inglaterra, pero el fútbol tiene estas cosas. A veces te genera que los mejores equipos no alcancen en estas eliminatorias situaciones de largo plazo. Valoro mucho más los éxitos a largo plazo y en toda la época de Guardiola han manifestado una regularidad que ningún equipo del mundo tiene", recalcó.

"Sabemos de la diferencia que hay entre un equipo y otro, tenemos que ser conscientes de eso y minimizarlas, pero tenemos que saber también que es real que es un partido muy trascendente para nosotros y un posible impulso para el grupo, aunque con el condicionante de que uno no puede venir aquí a hacer un partido improvisado porque sería una falta de respeto para nosotros y para el torneo. No es un partido más, sino un partido de Champions y es importantísimo", sentenció el entrenador del Sevilla.

Europa Press