Jorge Vilda da este viernes la incierta lista para los amistosos ante Suecia y Estados Unidos

El seleccionador nacional de f√ļtbol femenino, Jorge Vilda, ofrecer√° este viernes la lista de convocadas para los amistosos del pr√≥ximo mes de octubre ante Suecia y los Estados Unidos, una convocatoria marcada por la m√°s que previsible ausencia de las jugadoras que solicitaron no ser llamadas por la actual situaci√≥n en el combinado nacional.

Despu√©s de una concentraci√≥n muy turbulenta a principios de septiembre por el malestar de un sector de las internacionales con el t√©cnico madrile√Īo, un total de 15 futbolistas seleccionables, 13 de ellas presentes en la √ļltima convocatoria, enviaron un 'mail' a la RFEF para solicitar que no fuesen citadas para esta de octubre hasta que no se revirtiesen "situaciones que afectan" a su "estado emocional y personal y rendimiento".

Estas jugadoras dejaron claro que no renunciaban a jugar con la selección y que su correo electrónico había sido remitido "en respuesta a la petición de la propia Federación de conocer" cuales de ellas querían "no ser convocadas" en esta citación.

Todas ellas reiteraron que no habían pedido el cese de Jorge Vilda y que solicitaban "una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento" a un grupo de jugadoras con el que creen que "se pueden conseguir más y mejores objetivos".

El comunicado fue compartido sus redes sociales por Ainhoa Vicente Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Luc√≠a Garc√≠a, Mapi Le√≥n, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmat√≠, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Pa√Īos, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. Tambi√©n lo hizo Alexia Putellas, actualmente lesionada de gravedad y que por ello no es convocable.

La RFEF ya advirti√≥ que no admitir√≠a "ning√ļn tipo de presi√≥n por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de √°mbito deportivo" y recalc√≥ que, aunque la legislaci√≥n vigente indica sanciones "entre dos y cinco a√Īos de inhabilitaci√≥n" por no acudir a una convocatoria de la selecci√≥n, no iba a llevar a las futbolista "a este extremo ni las presionar√°".

"Directamente, no convocar√° a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de Espa√Īa. La Federaci√≥n contar√° √ļnicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles", sentenci√≥ el ente federativo.

De este modo, lo m√°s probable es que ninguna de estas 15 futbolistas entre en la lista que facilitar√° a partir de las 16.00 horas el seleccionador nacional, que media hora despu√©s comparecer√° en rueda de prensa en la Ciudad del F√ļtbol de Las Rozas (Madrid).

Espa√Īa tiene previsto concentrarse el pr√≥ximo lunes en la sede federativa para comenzar a preparar dos amistosos de mucho nivel ante Suecia, actual subcampeona ol√≠mpica y n√ļmero tres del ranking FIFA, el d√≠a 7 en el Nuevo El Arc√°ngel de C√≥rdoba, y ante los Estados Unidos, n√ļmero uno del mundo y en el que jugadoras como Megan Rapinoe, Alex Morgan y Becky Sauerbrunn han mostrado su apoyo a las futbolistas espa√Īolas, el 11 en El Sadar de Pamplona.