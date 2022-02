Jorge Vilda: "Hay unas ganas enormes de jugar y de competir"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, celebró haber visto en la mirada de sus futbolistas las "ganas enormes" de poder competir en la Arnold Clark Cup, torneo amistoso de preparación para la Euro en el que se verán las caras, primero, con Alemania y después con Inglaterra y Canadá.

"Las he visto con unas ganas tremendas de entrenar. Ganas enormes de jugar y de competir, como siempre. Las jugadoras están motivadas y concentradas. Solo hay que mirar su mirada para saber que estamos preparados para mañana", aseguró en rueda de prensa.

Vilda, no obstante, no sabría decir qué rival será el más complicado en este torneo británico. "Pero cuando hay un partido ante Alemania, Inglaterra o Canadá que son del máximo nivel, no sabría decir cuál nos planteará más complicaciones", explicó.

Sobre Alemania, aunque llegue con bajas, no cree que el partido quede diluido. "Un partido contra Alemania nunca puede ser descafeinado. Es cierto que sabemos que hay jugadoras que no van a estar, otras que son duda, pero nos tenemos que centrar en ser nosotras mismas", valoró.

"Es Alemania, tiene mucho donde elegir y jugadoras de altísimo nivel. Y cuando se dan esas situaciones los equipos reaccionan y las que entren lo intentarán hacer bien para ganarse el hueco en la Euro. Tendremos un partido de altísimo nivel esté quien esté", aseveró al respecto.

Con muchos partidos sin encajar gol, se suma a ello el hecho de que Sandra Paños tampoco encaje con el Barça. Ahora, al subir el nivel competitivo, Vilda no cree que exista problema alguno. "El escenario de mañana puede diferir del contexto natural en que se encuentra Sandra en sus partidos (con el Barça). Queremos dominar, pero es cierto que Alemania tendrá sus opciones, sobre todo a balón parado, y la portera tendrá que demostrar que está preparada, y lo está. Ha hecho grandes partidos", manifestó.

Además, hay competencia sana en la portería española. "Misa está dando un buen rendimiento en su club, con partidos excelentes e incluso de sobresaliente alto. No es menos en la selección. El pique en el buen sentido entre las tres porteras es buenísimo, les hace mejores entrenar entre ellas. Es un problema bueno para el cuerpo técnico, que las tres porteras estén a tan alto nivel", celebró.

Por último, tuvo que defender su convocatoria al ser preguntado por la exclusión de jugadoras de la UD Granadilla Tenerife, tercer clasificado en la liga, o de Cristina Martín-Prieto siendo una de las máximas goleadoras nacionales.

"Estamos súper pendientes de todo lo que sucede en nuestro campeonato y de jugadoras con pasaporte español. Tenemos un problema, tenemos que elegir a 23 y hay futbolistas de mucho nivel que se quedan fuera. Pero hay que decidir y la lista se queda muy corta, porque hay 35-40 jugadoras que podrían estar aquí y rendir a nivel, pero están vistas y controladas", argumentó Vilda.