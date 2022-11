Jorge Vilda: "La solución es el diálogo, es lo que une a las personas y resuelve los problemas"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, aseveró este viernes que cree que todo lo que está sucediendo en el combinado nacional se puede resolver con "diálogo, que es lo que une a las personas y resuelve los problemas" porque todavía sigue sin saber "lo que ha pasado" para que 15 jugadoras se hayan "autoexcluido" de las convocatorias, mientras que reiteró que son "superambiciosos" a la hora de conseguir éxitos, pero que necesitan "tiempo".

"Voy a responder muy breve: diálogo, que es lo que une a las personas y resuelve los problemas", aseveró Vilda en rueda de prensa. "Algún día se tendrá que aclarar todo, nosotros estamos abiertos al diálogo y para eso hay que dar el paso", remarcó.

El preparador del combinado nacional aseguró que está "esperando a saber qué ha pasado". "Estaríamos encantados de tener esa información para ponerle solución y que la gente lo sepa. Yo no lo tengo claro y me gustaría saberlo.", confesó. En este sentido, lamentó que se hayan insinuado "cuestiones que son falsas" sobre su persona.

El técnico confirmó que "de momento" no ha tenido ninguna "comunicación" con las 15 futbolistas que pidieron no ser convocados. "De lo que tenemos constancia es de que se han autoexcluido de ser posiblemente convocados", advirtió, puntualizando que puede tener contacto "con muchas jugadores de las que vienen y con muchas de las que no", pero que lo mantiene "con distintas jugadoras".

El madrileño reiteró que lo sucedido "es algo que nunca te esperas, y más como ha venido la selección creciendo y con buenas actuaciones en los últimos siete años". "Fue una sorpresa y no ha vaticinado su duración, pero sí que es algo desagradable y que me habría gustado que no hubiese pasado", comentó.

"Hay que aceptar la situación, es la que es. Estas 15 jugadoras se han autoexcluido y a partir de ahí hay una selección de grandísimo nivel y que lo ha demostrado en la primera concentración ganando a los Estados Unidos y mostrando una unión y una actitud impresionantes", añadió Vilda, que recordó que "el ambiente en la selección siempre ha sido familiar y con entrenamientos al cien por cien". "Nos hemos encontrado con unas jugadoras con ilusión, ganas de ganarse un puesto y de representar a su país, que es lo máximo a lo que puede aspirar una jugadora", resaltó.

Sobre si ha habido diálogo con Alexia Putellas, aprovechó para "volverla a felicitar" por su segundo Balón de Oro, "un éxito para el fútbol y el deporte español", aunque no ha habido más cuestiones con la centrocampista del FC Barcelona. "Estoy deseando que se recupere y la podamos ver en los campos", zanjó.

Por otro lado, dejó claro que no es su "competencia" cualquier iniciativa que esté llevando el sindicato FUTPRO para resolver este problema, pero sí avisó de que espera que no se hayan "producido" las supuestas presiones a las jugadoras por "la gravedad" que eso supondría.

A nivel personal, Vidal admitió que siente "el cariño" de la gente en la calle, pero que lo ve más "como apoyo a la selección". El seleccionador ha conseguido "normalizar" lo que está pasando y las críticas que está recibiendo porque está "centrado en el fútbol y en el equipo". "Si no, sería imposible conseguir lo que hemos hecho en la anterior concentración", apuntó.

"Afecta, no es agradable sobre todo para la familia y me gustaría que fuese de otra manera, sobre todo porque no se sabe lo que ha pasado y ante esas dudas es humano pensar en situaciones que nunca se han dado y por eso vuelvo a animar a que salga alguna jugadora que diga si ha habido algo en mi comportamiento que no haya sido impoluto y de respeto, eso es lo que puede hacer un poco más de daño", afirmó.

"somos superambiciosos, dejadnos tiempo"

El madrileño demandó una vez "tiempo" para poder conseguir éxitos con la Absoluta. "Vemos como somos capaces de jugar para ganar y de tener un estilo reconocido a nivel mundial. En los últimos datos de la UEFA se ve bien reflejado, hemos sido el equipo con más posesión y el segundo que más ocasiones genera. Estamos en el camino correcto y las jugadoras están convencidas de que esta es la forma, sabiendo que debemos mejorar y siempre mirando hacia dentro en lo que podemos mejorar", manifestó.

Vilda tiene claro que en el combinado nacional son "superambiciosos". "Somos los primeros que queremos llegar lo más lejos posible y si no llegamos, no estamos satisfechos. Nadie puede poner en duda nuestra ambición ni la de la RFEF, que es la primera que quiere que el fútbol femenino nacional esté a la vanguardia", recalcó.

Para el técnico, los títulos mundiales de la Sub-20 y de la Sub-17 evidencian que son "la mejor cantera del mundo", una condición que les ha costado "mucho trabajo, años, una metodología y una forma de pensar". "En esta última convocatoria hay siete jugadoras pueden debutar y es una buena noticia", aclaró.

Vilda valoró la "gran estructura" que poseen y que "lo lógico" es que las campeonas del mundo Sub-17 "pasen ahora con Sonia (Bermúdez) a la Sub-19". "Todas las que llegan a la Absoluta pasan por todas las selecciones, pero eso no quita que alguna con un rendimiento extraordinario y se puedan saltar ese paso, pero pensando que es lo mejor para ella y su desarrollo", detalló el seleccionador.

Finalmente, Jorge Vilda se alegró que de Salma Paralluelo se haya recuperado "bien" de su lesión y la tenga de nuevo a disposición y expresó su ilusión por el próximo Mundial. "Estoy centrando en el presente, en hacer mejores a estas jugadoras", sentenció.

Europa Press