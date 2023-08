Jorge Vilda: "El equipo va a reaccionar, está supermotivado e ilusionado de hacer historia"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, aseguró que su equipo "está supermotivado e ilusionado de hacer historia" en los octavos de final de este sábado del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ante una Suiza de la que valoró su capacidad defensiva y "jugadoras que marcan la diferencia", mientras que recalcó que derrotas como la sufrida ante Japón "a veces también son necesarias en la evolución, desarrollo y crecimiento".

"Estoy con la seguridad de que el equipo va a reaccionar y de que está supermotivado e ilusionado de hacer historia y de pasar la primera eliminatoria en un Mundial", afirmó Vilda este viernes en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico considera que su equipo "va a estar fuerte a nivel mental" y que "sobre todo, se va a sobreponer a cualquier imprevisto y a cualquier dificultad que plantee el partido, que seguro que las habrá". "Las jugadoras reaccionarán e iremos a por el partido", añadió.

En este sentido, Vilda reconoció que la derrota sufrida ante Japón el pasado lunes "no es de las que se haya olvidado ni que se vaya a olvidar". "Ese tipo de derrotas hacen un surco profundo, pero que a veces también son necesarias en la evolución, desarrollo y crecimiento de un equipo", puntualizó el preparador del combinado nacional.

Por ello, tiene claro que son capaces de estar en los cuartos. "Si no sintiera eso no tendría que estar sentado en esta silla. Veo a mi equipo, no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacerlo. También a mí, a mi cuerpo técnico y todos los que formamos el equipo", aseveró, eludiendo opinar si ve el choque como vital para su futuro. "Lo que estoy es totalmente focalizado en el partido, pensando lo importante que es el equipo, mis jugadores y el partido, y lo otro no es el momento de pensarlo", zanjó.

"Noto un 'poquito' de negatividad. Vamos, vamos España, vamos, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos y si pasamos a cuartos sería una gran noticia y sería histórico", expresó en una especia de arenga hacia los medios presentes.

De todos modos, el madrileño avisó del peligro de su Suiza. "Tiene algo muy valioso, que es que en tres partidos no les han conseguido meter un gol, y eso significa que defensivamente son muy sólidas. Han tenido buenas selecciones delante y no la han conseguido marcar", indicó.

"Después tienen jugadoras que marcan la diferencia como Bachmann, Crnogorcevic o Reuteler. Además, tiene altura, fuerza, verticalidad en su juego y una buena portera (Thalmann). Es un equipo muy completo y por eso está en octavos de final", añadió el seleccionador.

Vilda tiene claro que el equipo de Inka Grings le va a plantear "un partido cerrado y correoso". "Eso es lo que lo que esperamos. Sabemos que tenemos un rival de gran nivel delante y en que nos va a exigir lo mejor", recalcó.

Sobre el aspecto defensivo, lejos de su mejor nivel ante Japón, el seleccionador recordó que ya "en el pasado" han demostrado que pueden "defender lejos de la portería y de manera eficaz", mientras que resaltó que deben "saber atacar mejor la última línea".

Finalmente, en cuanto al once que dispondrá ante Suiza, Jorge Vilda no dio ninguna pista como es habitual, ni siquiera sobre la presencia de Alexia Putellas porque aún no lo ha decidido "al cien por cien" ni quiere "dar ventaja al rival".

Olga carmona: "hemos focalizado en los puntos un poco más frágiles"

Junto al seleccionador compareció Olga Carmona, que confesó que han trabajado en mejorar el fútbol respecto al duelo ante Japón. "Está claro que el último día ante Japón hubo errores defensivos y hemos trabajado en ello, hemos focalizado en aquellos puntos en los que fuimos un poco más frágiles", subrayó.

"Hemos trabajado el equipo a nivel de grupo, a nivel de ser un equipo compacto, de tener ataques buenos y haciendo daño al rival, y a nivel defensivo ser más fuertes atrás para que nos hagan el menos peligro posible y evitar las 'contras', que ya vimos el otro día que nos hicieron mucho daño", reflexionó la futbolista del Real Madrid.

Lo más probable es que Ivana Andrés sea baja y que la andaluza vuelva a portar el brazalete de capitana de un equipo en el que "siempre" trata de "contagiar energía positiva, la alegría y la juventud". "Estos días es verdad que después de la derrota de Japón nos costó un poco, pero creo que el equipo se está recuperando a la perfección y que después del entrenamiento vamos a llegar como un tiro al partido de Suiza", sentenció.

Europa Press