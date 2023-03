Jorge Vilda: "Irene Paredes es una jugadora comprometida con la selección"

"Cuando Alexia Putellas se recupere, hablaremos"

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha asegurado que Irene Paredes es "una jugadora comprometida con la selección" y que es "el momento oportuno" para que regrese a una convocatoria tras meses sin hacerlo, además de aplazar el debate de si llamará a Alexia Putellas a cuando se recupere por completo de su grave lesión.

"Hemos convocado a Irene ahora porque pensamos que es el momento oportuno. Está en un buen momento deportivo, pensamos que puede aportar a la selección. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables, de las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, no voy a hablar", declaró en rueda de prensa.

En ese sentido, insistió en que la central guipuzcoana del FC Barcelona "es una jugadora convocable". "Todos conocemos a Irene Paredes: va a aportar experiencia a la selección, va a reforzar la defensa... Estoy convencido de que va a aportar al grupo y de que es una jugadora comprometida con la selección", subrayó. "Hemos creído que es el momento oportuno y el momento en el que tenía que venir", añadió.

Por otra parte, el técnico madrileño se mostró feliz de que Alexia Putellas esté encarando la recta final de su recuperación. "Para todos es una gran noticia ver a Alexia Putellas sonreír, porque está haciendo lo que más le gusta. La hemos visto en los vídeos entrenar con el equipo, eso significa que está en el último tramo de su recuperación. Es una gran noticia, deseamos que se recupere, que esté feliz y nosotros la esperamos", dijo, una afirmación por la que fue cuestionado más adelante.

"A lo mejor me he explicado mal: estamos esperando que se recupere. Una vez que se recupere, hablaremos. En el fútbol, entrar en el terreno de las hipótesis y de los 'y si' no tiene ningún sentido. El fútbol es presente y futuro próximo. ¿Cuál es el presente? Esta convocatoria. ¿Cuál es el futuro próximo? Nuestros dos partidos contra Noruega y China. De Alexia lo que esperamos es que se recupere", continuó.

Con el regreso de Irene Paredes, la selección podría tener nueva capitana. "Es algo que vamos a tratar en esta concentración", apuntó, antes de rechazar hablar de si ha habido diálogo con 'las 15'. "No voy a entrar en si ha habido conversaciones. Conversaciones privadas y todo lo que pueda pasar en el vestuario no lo voy a desvelar aquí", manifestó.

Sí valoró la convocatoria de la defensa del Barça Jana Fernández. "Que esté en la lista significa que tiene opciones reales de venir al Mundial. Es una jugadora joven, polivalente en la defensa, tiene mucha calidad; en categorías inferiores ha demostrado tener un gran liderazgo, que viene de una inteligencia y una madurez por encima de lo normal. Es una jugadora con un gran entendimiento del juego y que estoy convencido de que lo va a dejar todo para volver a ser llamada", expresó.

Además, Vilda tuvo unas palabras de ánimo para las jugadoras lesionadas. "Nos acordamos de Marta Cardona, que ahora mismo está siendo intervenida. No es nada de gravedad y esperamos que vuelva pronto. También nos acordamos de Rocío Gálvez, que está lesionada, y de Oihane Hernández, que se está recuperando y que está en el último tramo. Desde aquí, todo el cuerpo técnico y yo mismo les mandamos toda la energía para que se recuperen pronto", indicó.

Sobre el ambiente en el grupo, aseguró que es "extraordinario" en cuanto a "rendimiento, ambición, intentar ganarse el puesto, intentar ganar a los rivales y de mejora constante". "Nosotros somos los primeros que somos muy autocríticos; no solamente en cada concentración, sino que en cada entrenamiento se puede mejorar, y así se lo enseñamos también a ellas. Queremos ser cada día mejores, trabajamos para ello, y el ambiente es competitivo pero muy sano", expuso.

Por último, Vilda señaló que en las diferentes concentraciones y partidos han probado "diferentes sistemas", pero recalcó que la "esencia no ha cambiado". "Sí que pienso que tenemos nuevos registros en el equipo y en nuestra forma de jugar, que nos enriquecen y nos pueden llevar a ser más peligrosas en nuestros ataques. Cuando se incorporan jugadoras que llevan tiempo sin venir es porque pensamos que van a reforzar el equipo y lo van a hacer mejor, no solamente dentro del campo, sino en cuanto al grupo. Estamos dando los pasos adecuados y queremos hacer al mejor equipo", finalizó.

