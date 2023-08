El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, confesó que hay "una energía distinta" antes del vital duelo de cuartos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ante los Países Bajos, "un equipo muy sólido y muy completo", y pidió a la afición de España que les anime pese a la hora del partido (3.00 del viernes) porque no van a "defraudar", alabando que sus jugadoras cuentan cada vez con "un alma mayor".

"Se siente una energía distinta, estamos disfrutando el momento como hemos hecho desde el principio. Sabemos que todo el mundo está pendiente y queremos hacer feliz a todo el mundo", recalcó Vilda en la rueda de prensa previa al partido.

Por ello, pidió a la afición en España, pese a que el partido es a las 3.00, "que no se acuesten". "Creo que es más fácil no acostarse que levantarse a las 2:30. No sé si era algo así lo de que los jueves de ahora eran los viernes de antes, pues que se animen que no vamos a defraudar, que es un día histórico para el fútbol español y que queremos hacer felices a todo el país", subrayó.

El técnico madrileño dejó claro que su equipo está "unido, muy ilusionado y que pelea y compite por el mismo objetivo" y elogió el trabajo que ha llevado haciendo desde el inicio de la concentración. "El alma de este equipo cada vez es mayor. Los entrenamientos han sido muy buenos en estos cinco días y hoy, cuando ha acabado el entrenamiento, incluso ya al principio, había una energía especial, me gusta mucho lo que veo en los ojos de mis jugadoras", advirtió.

Vilda también felicitó a "los servicios médicos" por lograr que hayan llegado hasta los cuartos de final "con las 23 jugadoras disponibles". "No es casualidad, si no es con un buen trabajo detrás no se consigue", remarcó el seleccionador.

El preparador del combinado nacional apuntó la dificultad de medirse a los Países Bajos, "un equipo muy sólido y que está aquí por méritos propios". "Tienen tres centrales de garantías que van bien por abajo y que van bien por arriba en duelos aéreos y en el balón parado. Luego, tienen jugadoras de calidad que pueden definir el partido a la mínima que te descuides como Roord, que no te has dado cuenta y ya ha metido dos goles, o Beerensteyn con su velocidad arriba", detalló.

"Es un equipo muy completo que también tiene alternativas y también quiero destacar que Martens está dando un gran rendimiento que hacía un tiempo que no la veíamos a este nivel. Son grandes jugadoras y un gran equipo que va a exigir lo mejor de nosotros", añadió al respecto.

Para Vilda, "sí puede ser que haya un mini partido en el medio" porque su rival cuenta ahí "con jugadoras de calidad a las que les gusta combinativo" y reconoció que el hecho de jueguen con tres centrales "cambia cosas". "Ya nos hemos enfrentado a un sistema similar con jugadoras de diferentes características (Japón) y es algo que hemos vuelto a entrenar con la certeza de que tenemos que mejorar. Hemos hecho algunos matices y las jugadoras lo han entendido bien. Sabemos que tenemos recursos y vamos con esa tranquilidad y seguridad", consideró.

"nuestras jugadoras también ha jugado partidos importantes"

"Nosotros no tenemos secretos, ni tampoco tenemos miedo a que desvelen algo que nadie conozca. Saben cómo jugamos, saben la filosofía que seguimos. España va a estar muy presente en el partido y hemos analizado cual es su propuesta. Sí pensamos que muchos equipos pueden cambiar cuando se enfrentan a España y tenemos que barajar todas las posibilidades, pero las jugadoras están bien preparadas y tienen claro el plan", aseguró el técnico.

Este espera "un partido muy igualado" y donde no cree que la mayor experiencia del rival pueda ser decisiva. "Tienen jugadoras con experiencia de haber llegado lejos en grandes torneos y eso les puede llevar a jugar de una manera, pero nuestras jugadoras también han jugado cosas importantes a nivel de clubes y en las categorías inferiores han llegado a finales. Sé que darán el cien por cien", expresó sobre la teórica mayor experiencia del combinado neerlandés, campeón de Europa en 2017 y actual subcampeón del mundo.

El madrileño fue preguntado por Damaris Egurrola, que finalmente declinó jugar con la selección española y que este viernes lo hará con la de Países Bajos. "Nos ocupamos y preocupamos de jugadoras seleccionables, no cambiaría ninguna de mis 23 futbolistas por ninguna otra", zanjó, al tiempo que aseveró que "el valor del brazalete de capitán es máximo". "Todas son capaces de transmitir valores, siento que tengo 23 capitanas", declaró.

Finalmente, confesó que tuvo "esa influencia desde muy cerca" de Johan Cruyff porque le tocó vivir "esa etapa dorada en Barcelona". "Pero he tenido la suerte de estar cerca de grandes entrenadores y me siento un privilegiado por ello", puntualizó.

"Cruyff cambió el fútbol y esta selección tiene muchos conceptos, matices y un filosofía muy cercana a lo que él quería, pero el fútbol ha evolucionado y nosotros también. Tenemos una versión más amplia de ese fútbol, con una mayor verticalidad. Siempre es un partido bonito contra Países Bajos porque es un enfrentamiento de fútbol ofensivo", opinó el seleccionador español.