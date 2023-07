Jorge Vilda: "Tengo clarísimo que no hemos visto la mejor versión de España"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, se mostró satisfecho por la goleada de este martes ante Zambia y el billete a los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, aunque confesó que no se había visto "la mejor versión" de su equipo, necesaria para ganar el lunes a Japón, y que habían cometido el error de bajar "el pistón" tras el 2-0.

"No hemos visto la mejor versión de España, eso lo tengo clarísimo. Tenemos cuatro días para mejorar, para recuperarnos física y mentalmente y para hacer un mejor partido contra Japón", admitió Vilda en rueda de prensa tras el partido.

El técnico quiere ver este partido ante Zambia "con calma" y analizar lo que pueden "mejorar". "Tenemos que hacer un diagnóstico preciso de qué nos ha pasado a partir del minuto 12 y a partir de ahí pues preparar al equipo para Japón, pero no dudo que las jugadoras van a ir con todo y que van a tener muy buena actitud, y eso también me da tranquilidad y confianza para afrontar lo que viene, pero sabiendo que todavía la mejor versión de España no la hemos visto", reiteró.

"España no sabe salir a otra cosa que a ganar y a hacer su fútbol", replicó preguntado sobre si podrían jugar con el empate que les valdría para ser primeros de grupo. "Enfrente vamos a tener una selección que en muchos aspectos es muy similar y con la que ya tuvimos la experiencia de jugar en La Cartuja. Ganamos 1-0, pero fue un partido que ni mucho menos pudimos controlar y que tenemos que mejorar mucho de lo que vimos allí para poder ganar, que es nuestro objetivo", añadió Vilda.

El seleccionador reconoció que tras el tempranero 2-0 bajaron "el pistón". "Y eso es algo que tenemos que corregir, no nos tenemos que conformar con un 2-0 y además contra selecciones como Zambia, que te mete un gol y empiezas a sufrir. Tenemos que estar metidas durante los 90 minutos", demandó.

"Hemos empezado a perder las segundas jugadas, los duelos y ya no conectábamos igual. Ellas han dado un paso adelante, nosotras atrás, y nos ha costado acabar la primera parte, pero luego la reacción de la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 15 creo que ha sido buena y hemos visto buenos momentos de España. Ahora, lo que queremos es mejorar contra Japón", recalcó el técnico.

Vilda celebró la goleada que pone a su equipo primero del Grupo C. "Al final han sido cinco goles, que también podrían haber sido más. Sabíamos que Japón había ganado 2-0 y el objetivo era meter más de cuatro, y también me quedo con que el equipo en la segunda parte cuando ha metido el quinto, ha ido por el sexto. Con esa sensación y con esa ambición es con la que quiero ver al equipo", elogió. "Me alegro mucho por estar en octavos, por momentos del partido y también porque se ha demostrado que España es una selección de 23 futbolistas", agregó.

Elogios a abelleira y paredes

A nivel individual, se mostró muy satisfecho con el partido de Tere Abelleira. "Lo que ha hecho en el campo dice la jugadora que es y de la jugadora que puede ser porque puede ser todavía mejor. Tiene un potencial enorme y ha hecho un partido brillante, para mí de sobresaliente, no solamente por el gol, que ha sido un golazo, sino los 90 minutos", indicó.

"Me alegro por Irene por el partido que le ha salido. Tenía posiblemente a la delantera más peligrosa en cuanto a velocidad y en cuanto a fuerza que pueda haber en el mundo y hemos visto lo que puede dar en cuanto a coraje, posición y competición porque es extremadamente competitiva. Lo han solventado muy bien tanto ella como Ivana (Andrés). Ha sido una buena prueba para la defensa, que si hubiéramos jugado mejor, no hubiéramos tenido que ponerla tan a prueba. Seguro que al siguiente partido salen con más confianza si cabe", manifestó sobre el partido de la central vasca ante Barbra Banda.

Finalmente, el madrileño apuntó que "todavía" no sabe el alcance de la lesión de Athenea del Castillo. "Ha sido algo en el tobillo, pero tendremos que esperar a mañana para saber el alcance de la lesión. A priori no parece demasiado", zanjó.

Europa Press