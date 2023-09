El entrenador de fútbol Jorge Vilda, destituido el pasado martes como seleccionador nacional femenino, comentó este jueves de madrugada en una entrevista que "las condiciones económicas no son el problema" que bloquea la negociación del Convenio Colectivo de las jugadoras con la Liga F, con previsión de huelga por parte de los sindicatos.

"Sigo todos los duelos de Primera y Segunda. Estoy con ellas, las condiciones económicas no son el problema, sino los estadios, las condiciones del césped, los requisitos que tienen que tener los equipos... Si hemos sido campeonas del mundo, ¿por qué no tenemos la mejor Liga?", reflexionó Vilda durante una entrevista en el programa 'Goles' de Radio Marca.

"No es fácil equilibrar la competición. Es clave tener un buen departamento de marketing y comunicación. Y que se pueda ver el fútbol en abierto es importantísimo para poder vender el producto", opinó sobre el estado de la Liga F, con las negociaciones estancadas entre la patronal y los sindicatos FUTPRO, AFE, Futbolistas ON, UGT y CC.OO.

En este contexto, Vilda declaró que el Real Madrid "lo está haciendo bien" con su sección femenina. "Hay buen núcleo de jugadoras nacionales, con un gran vestuario y está reflejado en las internacionales que tiene la selección, además jugadoras que pasaron por las categorías inferiores y que triunfaron en el Mundial", añadió.

"Por mí, estaría mañana mismo entrenando. Pero tampoco hay que precipitarse, con calma", recalcó tras ser destituido de la selección absoluta femenina. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo decidió a raíz de que Vilda aplaudiese, el pasado 25 de agosto, el discurso contra Jenni Hermoso hecho por el presidente suspendido Luis Rubiales.

"Me voy orgulloso de haberme dejado la piel por luchar por las condiciones de las futbolistas, desde que entré. Muchas veces llamamos a puertas difíciles de abrir, y que con muchísimo trabajo lo hemos conseguido. Quiero que se sepa que desde 2018, con la entrada del presidente Rubiales, todo fue más sencillo. Desde ese momento, lo que se ha pedido se ha tenido al instante y esto ha ayudado mucho. El crecimiento es obvio para rendir al máximo nivel", apuntó en Radio Marca.

"No había motivos para destituirme, tenía que seguir. En ese momento, si tenia que dar un paso al lado por el bien del fútbol femenino español, yo lo daba", afirmó Vilda sobre el conflicto con las 15 jugadoras que se negaron hace un año a ser convocadas hasta que dentro de la RFEF hubiera cambios significativos.

Por último, Vilda analizó su renovación finalmente no cristalizada. "Era una forma de premiar mucho y es lo normal cuando ganas un Mundial. Ya estaba todo hablado de antes, tenía cuatro años más uno de antes. Me sentía seleccionador hasta 2028", rememoró sobre la oferta de Rubiales. "Es lo que me dicen mis abogados, y más cuando ya había un acuerdo previo y consensuado en la Asamblea", zanjó.