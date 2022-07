Jorge Vilda: "Tenemos una España con mucho futuro"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, reconoció un "sabor amargo" por la eliminación en la Eurocopa 2022 este miércoles ante Inglaterra en cuartos de final, con lo positivo del futuro prometedor que ve en su equipo.

"El sabor es amargo, por cómo ha sido la derrota y nos vamos de este campeonato. Si hay una forma buena de irte perdiendo es haciendo el partido que han hecho hoy mis jugadoras", dijo en rueda de prensa después del 2-1 en Brighton.

El técnico de España desveló lo que les dijo a sus jugadoras después de la derrota en la prórroga, a pesar de adelantarse en el minuto 54 por medio de Esther González. "Les he dicho que tanto yo como todo el mundo estamos orgullosos de lo que hemos visto en el campo. Se han dejado todo, se ha intentado todo, no ha podido ser, hay que irse con la cabeza alta", apuntó.

"Tenemos equipo para rato, tenemos una España con mucho futuro, por lo que hemos visto en esta Eurocopa y lo que viene de abajo. Tendremos que digerirlo y buscar mejorar, y desear que en un futuro cuando tengamos un momento importante no nos venga el viento en contra y estos contratiempos que hemos tenido desde que empezó la concentración", añadió confiado en lo que vendrá.

Vilda no quiso hablar de la polémica en el 1-1 de Inglaterra, donde Irene Paredes fue objeto de un codazo. "Te quedan siete minutos y estás pensando en qué se puede hacer para no encajar gol. En ese momento, un centro y te empatan. Desde el banquillo no lo he visto claro. Más allá de eso, quedarnos con el buen rendimiento de las jugadoras y lo que nos viene en el futuro", afirmó.

"Hemos metido el gol, estábamos perdiendo la posesión, se acercaban con peligro y hemos sacado jugadoras que nos podían ayudar más en eso. Todas lo han hecho bien, nos hubiera gustado tener más el balón, la clave hubiera sido meter el segundo gol", terminó.