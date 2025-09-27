Jornada ideal para Ducati: Márquez a un paso del título, Bagnaia gana el esprint

Jornada ideal para Ducati en el Gran Premio de Japón: el español Marc Márquez se acercó un poco más a su séptimo título de MotoGP, tras terminar segundo la carrera esprint disputada en el circuito japonés de Motegi, que ganó este sábado su compañero italiano Francesco Bagnaia.

El piloto catalán de Ducati está a punto de coronarse campeón mundial por primera vez desde 2019, y le basta ahora con terminar segundo el domingo incluso si gana la carrera su hermano y rival más cercano, Álex Márquez.

Con este resultado, Marc Márquez amplió su ventaja en el campeonato, al sumar nueve puntos frente a su hermano Álex, quien arrancó en la octava posición y terminó décimo, sin sumar un solo punto.

"El ritmo fue bueno, y cada vez me siento mejor. Mañana tendremos una carrera larga", dijo Marc Márquez, que salió tercero en la parrilla. "No olvidemos que el principal objetivo de este fin de semana es conseguir otro título mundial", apuntó.

Márquez no tuvo un buen inicio de carrera y durante buena parte de la prueba se vio frenado por su compatriota Joan Mir (Honda) antes de adelantarlo en la parte final, en la que superó también a Pedro Acosta (KTM) para firmar la segunda plaza.

"Noto un poco más la presión a mis espaldas y al comienzo fue un poco complicado, pero poco a poco me he podido acercar (a los pilotos que rodaban por delante) y esperé antes de adelantar tomando riesgos", explicó el catalán de 32 años.

Las cuentas son claras: si Álex Márquez quiere alargar el suspense al menos hasta Indonesia la próxima semana, debe sumar el domingo siete puntos más que su hermano.

Pole para "Peccho"

Márquez ha mostrado una forma excepcional esta temporada y tiene 11 victorias en Grandes Premios. Sus 512 puntos en el campeonato ya son un récord para un piloto de MotoGP en una sola temporada.

Por su parte, el italiano Bagnaia, bicampeón del mundo y compañero de Márquez en Ducati, tuvo una de las escasas alegrías en una temporada plagada de dificultades, y demostró su talento en Motegi este sábado.

El italiano había conseguido la pole con un tiempo récord en esta pista de 1 minuto y 42,91 segundos en condiciones frescas y secas, y después descolló al conseguir su primera victoria en esprint de la temporada.

"He conseguido mantener el empuje y el control.

Es fantástico tener estas emociones", comentó.

Bagnaia, que ganó tanto el esprint como el Gran Premio en Japón el año pasado, tomó distancia del español Joan Mir al inicio de la carrera y desde ahí aceleró durante las 12 vueltas.

Fractura de clavícula para Martín

El aún campeón del mundo, el español Jorge Martín, vivió otro capítulo negro en una temporada para olvidar: el madrileño se cayó y tiró a su compañero en Aprilia Marco Bezzecchi.

"Jorge se ha sometido a radiografías en el centro médico del circuito y han revelado que tiene una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha", informó la escudería Aprilia, precisando que el piloto se trasladará a un hospital para someterse a más exámenes y ver el alcance exacto de la lesión.

Campeón en 2024 con una Ducati, Martín está viviendo una pesadilla desde que fichó por Aprilia.

Se perdió las primeras carreras tras tener que pasar dos veces por el quirófano tras sufrir caídas en pretemporada, y luego estuvo tres meses alejado de los circuitos tras sufrir otra caída en su regreso en Catar en abril que le provocó un neumotórax.

La marca italiana también informó que Bezzecchi, que lucha con Bagnaia por acabar tercero en el Mundial, debe pasar exámenes médicos en su pierna derecha por una fuerte contusión tras esa caída, aunque se descarta una fractura.

