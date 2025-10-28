Jornada para animar o romper el ajustado 'Top 6' de Ligue 1

Con solo tres puntos de diferencia entre el líder de la Ligue 1, el París Saint Germain, y el sexto clasificado, el Mónaco, la 10ª jornada, que se disputará íntegramente el miércoles, promete cambios y sorpresas en la tabla.

Algo que ya ocurrió el pasado fin de semana, cuando el Olympique de Marsella arrancó como líder y cerró en tercera posición (18 puntos), tras caer contra el Lens (2º, 19 puntos).

El gran beneficiado fue el París Saint-Germain, que luego de dos empates consecutivos, volvió a situarse en lo más alto de la clasificación (20 puntos).

El miércoles, los hombres entrenados por Luis Enrique se desplazan a Lorient, que ocupa el puesto de repechaje por la permanencia (16º) y que solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos (4 derrotas, 2 empates).

Eso sí, los parisinos no pueden confiarse, pues esa solitaria victoria, cosechada hace un mes en el estadio de Moustoir, llegó contra el Mónaco (3-1), equipo que cierra el ajustado 'Top 6' del campeonato francés.

También será en principio favorable el desplazamiento del Lens a casa del colista Metz, único equipo que todavía no conoce la victoria en Ligue 1.

El Marsella será el único de los equipos en el podio en jugar en su cancha, para recibir al Angers (15º), primer equipo fuera de la zona de descenso.

Empatado a puntos con los marselleses está el Lyon (4º, 18 puntos), que visitará la capital para medir fuerzas contra el París FC, mientras que por detrás el Lille (5º, 17 puntos) visita al Niza (8º), que buscará engancharse a los primeros puestos.

En Nantes, el Mónaco podrá poner su granito de arena para animar la jornada, y atento a lo que hagan los monegascos estará el Estrasburgo (7º, 16 puntos), que con su derrota contra el Lyon el domingo se cayó del entretenido Top 6.

El club norteño, que cuenta en sus filas con el argentino Joaquín Panichelli, máximo anotador del campeonato con 8 dianas en 9 partidos, recibe al Auxerre (17º), club en zona de descenso.

Sin duelos directos pero con muchos pulsos a distancia, la jornada intersemanal promete agitar el tablero de la entretenida Ligue 1.

-- Programa de la 10ª jornada de Ligue 1 y clasificación:

- Miércoles:

(18h00 GMT) Metz - Lens

Niza - Lille

Le Havre - Brest

Lorient - París SG

(20h05 GMT) Toulouse - Rennes

Estrasburgo - Auxerre

Nantes - Mónaco

Paris FC - Lyon

Marsella - Angers

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 20 9 6 2 1 19 8 11

2. Lens 19 9 6 1 2 14 8 6

3. Marsella 18 9 6 0 3 22 9 13

4. Lyon 18 9 6 0 3 13 9 4

5. Lille 17 9 5 2 2 22 11 11

6. Mónaco 17 9 5 2 2 18 13 5

7. Estrasburgo 16 9 5 1 3 18 12 6

8. Niza 14 9 4 2 3 14 15 -1

9. Toulouse 13 9 4 1 4 15 13 2

10. Rennes 11 9 2 5 2 12 14 -2

11. Paris FC 10 9 3 1 5 14 17 -3

12. Brest 9 9 2 3 4 14 17 -3

13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3

14. Le Havre 9 9 2 3 4 11 16 -5

15. Angers 9 9 2 3 4 6 12 -6

16. Lorient 8 9 2 2 5 12 21 -9

17. Auxerre 7 9 2 1 6 7 13 -6

18. Metz 2 9 0 2 7 6 26 -20

