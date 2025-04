José Berríos y Cal Raleigh discuten tras sospechas de señales sobre pitcheos

TORONTO (AP) — El lanzador derecho de Toronto José Berríos sospechaba que Cal Raleigh estaba transmitiendo información sobre sus pitcheos a los Marineros.

Y el boricua no dudó en decir al receptor lo que pensaba al respecto.

Berríos intercambió palabras airadas con Raleigh mientras regresaba al dugout al final de la cuarta entrada del encuentro que los Azulejos perdieron el sábado por 8-4 en 12 innings ante Seattle.

"No reacciono de esa manera muy a menudo", aseveró el pitcher de los Azulejos. "Soy una persona tranquila y relajada. Pero cuando algunas personas intentan pelear con nosotros en el campo, no respeto eso. No me gusta."

Ambas cuevas se vaciaron mientras Berríos y Raleigh discutían entre la tercera base y el plato, pero la situación no pasó a mayores.

Mientras los relevistas de ambos equipos corrían desde los bullpens, el toletero dominicano de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., estaba haciendo señas a sus compañeros para que regresaran.

Raleigh negó estar transmitiendo información sobre los lanzamientos, pero dijo que entendía la reacción de Berríos.

"Querría que mis lanzadores hicieran lo mismo. Si alguien pensara que estaban dando pistas, querría que dijeran algo", reconoció Raleigh. "Así es esto, un juego de béisbol competitivo. La gente está en el corazón de ello."

El manager de los Azulejos, John Schneider, dijo que robar señales y transmitir información sobre los lanzamientos es "parte del juego."

"Los equipos hacen eso. Lo entendemos. En el calor del momento, te emocionas un poco", explicó Schneider. "No pienso que fuera necesario que los bancos se vaciaran. No estaba pasando nada loco. Pero me gusta cuando nuestros muchachos se defienden."

Raleigh volvió a batear en la quinta entrada y conectó un doble de dos carreras al jardín derecho que puso a Seattle adelante 2-1. Raleigh bateó de 3-2 con tres bases por bolas, una de ellas intencional.

En 20 juegos contra los Azulejos, Raleigh tiene un promedio de bateo de .292 (21 de 72) con nueve jonrones y 18 carreras impulsadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.