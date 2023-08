El técnico del Getafe lamenta las excusas de Xavi Hernández

"No podemos ser críticos con nuestra Liga, tenemos que defenderla"

MADRID, 14 Ago. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, calificó como "una gran falta de respeto" las declaraciones de Xavi Hernández tratando de justificar el empate (0-0) del Barça este domingo en el Coliseum, al tiempo que felicitó a su equipo por un "magnifico partido".

"Contento y satisfecho. Creo que hemos hecho un gran partido a pesar de las adversidades que hemos tenido contra un rival enorme, con un potencial enorme. Hemos hecho un magnífico partido. Ha sido una pena incluso porque con un jugador más éramos dominadores, con muchas posibilidades incluso de ganar el partido", dijo en rueda de prensa después del polémico inicio liguero al sur de Madrid.

El técnico local fue preguntado por la valoración de un Xavi que fue crítico con el juego azulón y con la actuación arbitral, sobre todo reclamando un penalti en la última jugada. "Son opiniones. No creo que Xavi le haga un favor a nuestra Liga cuando estamos presumiendo de que es una de las mejores ligas del mundo. La grandeza del fútbol tiene estas cosas, que un equipo pequeño es capaz de plantarle cara", afirmó.

"Es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos con una plantilla increíble. No lo comparto. No podemos ser críticos con nuestra Liga, tenemos que defenderla. No estoy de acuerdo que se culpe a los árbitros. El árbitro ha sacado tarjetas y no creo que haya beneficiado a un equipo más que otro. De hecho la jugada más violenta del partido ha sido por parte de un jugador del FC Barcelona", añadió.

Bordalás, conforme con que se añadan largos descuentos si se ha perdido tiempo efectivo de juego, lamentó la falta de respeto de Xavi. "Es una forma de camuflar el gran partido que han hecho mis jugadores. A mí nunca se me ocurriría justificar un empate o una derrota con el juego del rival. Es una gran falta de respeto", comentó.

Por otro lado, el técnico del 'Geta' insistió en que necesita refuerzos antes de que termine el mercado. "Todos estamos de acuerdo que la plantilla está muy mermada, muy limitada de efectivos", zanjó, recordando que para el próximo partido tendrá las bajas de Jaime Mata y de Mitrovic.