José Bordalás: "No hay tiempo para el lamento"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, explicó que "no hay tiempo para el lamento" después de perder (1-0) ante el Real Madrid este sábado en el Santiago Bernabéu, pensando ya en "una final" sin tiempo para "conceder más" la próxima ante el Elche.

"Ahora no hay tiempo para lamentarse. Me voy por un lado contento porque el equipo ha trabajado, ha luchado, ha tenido un muy buen primer tiempo. El gol nos hizo mucho daño. Hemos conseguido que el Real Madrid no tuviera ocasiones muy claras y hemos tenido las nuestras. En una jugada afortunada lograron el gol que fue de la victoria. No hay tiempo para el lamento", dijo en rueda de prensa.

El preparador azulón lamentó la falta de remate de su equipo a pesar de tener sus ocasiones ante un Madrid que rotó pensando en la Champions. "Nos ha faltado más tranquilidad, más finalizar las acciones, más verticalidad. Aún así hemos tenido nuestras opciones. En el Bernabéu no es fácil generar situaciones de gol. A pesar de todo lo que se ha comentado, enfrente tenemos al Real Madrid. Si son jugadores del Real Madrid es por algo. Nos ha faltado el remate, la definición. Hemos tenido fases buenas", comentó.

"Es una final sin duda. Todo la rabia por no haber sacado un buen resultado ya está latente en los futbolistas. No hay tiempo para conceder más. El equipo está convencido, yo estoy convencido, que lo vamos a sacar", añadió pensando en el Elche antes de elogiar, como hizo en la previa, al técnico rival Carlo Ancelotti.

"Siempre hay rumores en torno a Ancelotti, para mí es el mejor y siempre lo demuestra con resultados, con rendimiento. Está fuera de lugar cualquier rumor", apuntó, destacando también a Vinicius. "Le sale todo, está con una confianza descomunal, es un futbolista dificilísimo. Está entre los mejores si no el mejor", terminó.

