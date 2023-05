José Bordalás: "Sabemos que tenemos que hacer un grandísimo partido para sacar un buen resultado del Bernabéu"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, comentó este viernes lo "complicado" que será el partido que va a enfrentar a su equipo ante el Real Madrid en la jornada 34 de LaLiga Santander, en el que sabe que tendrán que hacer un "grandísimo" encuentro para poder obtener un buen resultado.

"Sabemos que tenemos que hacer un grandísimo partido para sacar un buen resultado. Puntuar en el Bernabéu es un buen resultado para cualquier rival, porque sabemos lo difícil que es hacerlo. Tenemos que saber interpretar el partido y aún así sabemos que va a ser muy complicado, pero siempre afrontamos los partidos con el objetivo de sacar un buen resultado", apuntó Bordalás en la rueda de prensa previa al partido de este sábado.

Sobre las esperadas rotaciones de Carlo Ancelotti, el alicantino dijo que no espera otra cosa que no sea que jueguen los "más competitivos" y que su equipo se está preparando para enfrentarse a un "grandísimo" equipo. "Los entrenadores al final ponemos a los once que están en mejor forma para ganar el partido. Se ha hablado que por el partido del City puede haber rotaciones, pero al final el entrenador del Real Madrid sabe lo que tiene que hacer y hará lo mejor para su equipo", valoró.

Ante el Real Madrid, el Getafe tiene la baja por sanción de Enes Unal, uno de sus jugadores más importantes. "Es difícil porque cuando tienes un jugador que te aporta lo que Enes, tanto en el campo como fuera, es complicado sustituirlo, pero quién entre en su lugar lo va a dar todo, porque el compromiso es máximo y todos son conscientes de lo que nos estamos jugando", advirtió.

El entrenador 'azulón', que acaba de coger las riendas del equipo, confesó que este parón le ha dado la oportunidad de ver las "ganas" y la "ilusión" por salvarse de sus jugadores, a los que se ha centrado en reforzar a nivel mental. "El aspecto anímico de los chicos es lo que más hemos trabajado, estamos en el momento más decisivo de la temporada y no hay tiempo para grandes cargas de trabajo, mas allá de algún pequeño retoque táctico", explicó.

Sobre la difícil situación que atraviesa el equipo, Bordalás ve a los jugadores "comprometidos" y "conscientes" de lo que se juegan, y saben que tienen que estar "juntos y centrados" para sumar los puntos para salvarse. "La clasificación lo dice todo, estamos muchos equipos luchando por salvarnos y la diferencia de puntos es muy pequeña. Va a ser una lucha trepidante por no descender", recalcó.

En el partido del sábado se verá las caras con Carlo Ancelotti, uno de sus compañeros de profesión que más admira. "Tenemos aspectos futbolísticos comunes, le tengo mucho respeto y reconocimiento por su trayectoria, es uno de los mas grandes, por todo lo que ha conseguido. Tenga mucha admiración por él porque es un gran entrenador y una gran persona", argumentó.

Además, el técnico alicantino está "convencido" de que la respuesta de la afición va a ser "tan buena" como lo fue ante el Celta, peso a lo complicado del duelo ante los blancos. "Los aficionados tienen la seguridad de que los jugadores van a darlo todo, aunque sepa que es muy difícil ante un equipo como el Real Madrid", concluyó.

Europa Press