José Bordalás: "Soy una persona ambiciosa, tengo frustración"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, reconoció tener "frustración" por el rendimiento que está teniendo el equipo y porque es una persona "ambiciosa", aunque sabe que actualmente no se pueden "comparar" con los equipos de una parte alta en la que no quiere pensar porque lo vería "una temeridad" dada la "malísima racha" en la que están inmersos tras sumar ante el FC Barcelona una nueva derrota.

"Soy una persona ambiciosa y mi objetivo era intentar mejorar las prestaciones y los números de temporadas anteriores y hasta la fecha no lo hemos conseguido. Estamos en una racha malísima, el último partido fuera de casa ante el Alavés fue de los peores y hoy no fue un buen partido", confesó Bordalás en rueda de prensa tras el partido.

En este sentido, recalcó que sentía "frustración". "Estoy muy cabreado porque este no era mi objetivo, yo quiero un equipo que compita como en Bilbao. Esto es Primera, como no estés con los cinco sentidos, el rival te golpea", indicó, dejando claro que, "por supuesto", el equipo tiene nivel para eliminar al Athletic Club en la Copa del Rey. "Los jugadores lo saben, a lo de San Mamés es a lo que hay darle continuidad", añadió.

Además, el alicantino apuntó que "obviamente es una realidad" que no pueden pelear por estar en Europa. "Con los números que hemos cosechado y los resultados en este tramo tan importante no podemos pensar en eso, sería una temeridad. Tenemos que sumar los puntos necesarios para necesarios para no sufrir en tramo final", recalcó.

"Por supuesto que no pensaba que esta sería la realidad. Lo que me llama la atención es que sigamos cometiendo los mismo errores y así es difícil atajar la sangría de encajar. Ahora hay que apretar y ser todos conscientes de esta realidad. Lo que quiero es que lo dejemos todo como en Bilbao y que no concedamos tanto porque ante un rival como el Barça, si le concedes, te golpea", subrayó Bordalás.

En este sentido, el preparador valencianista aseguró que lo ha "probado casi todo" para solucionar los problemas defensivos. "Somos el segundo equipo más goleado de la Liga y hay que hacer una reflexión enorme. Con lo que hay no nos da", comentó,

"Habíamos preparado muy bien el partido y sabíamos de las virtudes del Barça y que nos iban a buscar la espalda como nos había pasado con el Sevilla y el Betis. Y nos ha pasado incomprensiblemente en el 0-1 y tuvimos una gran pasividad en el 02-. Tenemos que despertar porque no podemos dar tantas facilidades. La diferencia ha sido muy grande, ellos han estado muy acertados y con seis tiros han hecho cuatro goles, y nosotros tirando más, solo uno", agregó.

Bordalás también admitió que el trabajo defensivo es "a nivel de conjunto" y que él es el "máximo responsable". "Llevamos trabajando desde el primer día para mejorar esos números porque la temporada pasada y la anterior no fueron buenos, pero no lo hemos conseguido. Hay que seguir y mejorar. Estoy triste por la afición porque no se merece esta imagen que hemos dado, puedes perder, pero no te pueden superar con tanta facilidad. Hemos estado todos impotentes para contrarrestar el potencial del Barça", afirmó.

"Todos somos conscientes de que a día de hoy hay mucha diferencia entre el Barça y nosotros. Ahora mismo no nos podemos comparar con los equipos de la parte alta, no hemos ganado a ninguno y si lo queremos ver, bien, no podemos seguir viviendo del pasado. Lo que nos gustaría es poder competir contra ellos", expresó el entrenador del Valencia.

Finalmente, confirmó que harán pruebas a José Luis Gayà porque acabó con "molestias", aunque espera que sea "sólo fatiga o una pequeña contractura", mientras que sobre el cambio de Hugo Guillamón al descanso, aclaró que estaba pasando "problemas en el medio" y que con la máscara que lleva "la visión la tiene limitada en algunos gestos".