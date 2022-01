José Bordalás: "Un penalti inexistente no pude ocurrir cuando tenemos el VAR"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, valoró como "inexistente" el penalti señalado en contra y que supuso el primer gol de la goleada (4-1) que les endosó el Real Madrid este sábado, lo cual no quiso calificar de robo pero sí de "llamativo" que ocurra cuando hay un VAR para corregir.

"En la banda no la he visto muy claro, pero sí en el descanso he podido verla y no es penalti. Es un penal inexistente, entiendo que el árbitro en el campo pueda interpretar que es penalti pero el VAR está para algo, para ver esa jugada y obviamente corregirlo. No es penalti. Casemiro golpea, pero es hábil, se deja caer y el árbitro pita penalti", dijo en rueda de prensa.

Esa acción al borde del descanso centró la intervención de un Bordalás que apuntó además que el gol llegaba en un momento que hace daño. "La jugada del penalti no ha sido penal y siempre una jugada que se pone por delante el Madrid, que es un equipo muy serio, al borde del descanso, te vas con 1-0 y condiciona", comentó.

"No es excusa, el segundo tiempo el equipo ha sido muy frágil nuevamente, el segundo gol es muy fácil, el tercero ha sido una pérdida y el cuarto el equipo estaba volcado. Hemos perdido de manera contundente, no voy a restar mérito al Madrid pero hemos dado muchas facilidades", añadió.

Además, el técnico 'che' fue preguntado por la reacción en Twitter del Valencia, que se refirió a la acción como un robo. "Respeto siempre las opiniones y más si vienen de mi club. Está claro que no podemos hablar de robo, pero sí que ha condicionado mucho, un penalti inexistente que no entiendo cómo puede ocurrir cuando tenemos el VAR. Es llamativo que te lo piten en contra cuando se ha visto claro que no es", comentó.

"No estoy contento, estábamos limitados por las bajas que tenemos. El equipo no se le escapa a nadie que tiene necesidades y lo vemos cada partido. Vamos a confiar en que lleguen esas necesidades que tiene el equipo y tener tranquilidad", añadió sobre los fichajes que pide al club.

Por otro lado, Bordalás reconoció que encajar tanto como encajan es un gran lastre. "Somos el segundo equipo más goleado del Campeonato, con este número de goles es imposible, si no reaccionamos es imposible. Cometemos errores en la toma de decisiones. Nos meten goles como si fuera mantequilla, eso no puede se", terminó.