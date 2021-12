José Castro: "Entendemos con claridad que LaLiga Impulso es muy buena para el fútbol español"

El presidente del Sevilla, José Castro, celebró la ratificación este viernes por mayoría de LaLiga Impulso, un proyecto "muy bueno" e "importante para el crecimiento del fútbol español", con el que "la inmensa mayoría está de acuerdo".

"No voy a entrar en lo que se ha hablado en la Asamblea, lo importante es que ha salido adelante y entendemos con claridad meridiana que esto es muy bueno para el fútbol español", expresó José Castro tras participar en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga que ha ratificado por una amplia mayoría el proyecto con CVC.

El dirigente sevillista afirmó que "hoy es un día importante para el fútbol español y su crecimiento", mostrándose favorable al proyecto aprobado. Sin embargo, no quiso valorar la posible judicialización de la ratificación. "No depende de mí, dependerá de los que no están de acuerdo, pero la inmensa mayoría ha demostrado que está de acuerdo con esta forma de crecimiento y con el socio inversor", concluyó Castro.