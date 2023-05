José Castro: "El equipo nos invita a soñar y a pensar en que podemos ser finalistas"

El presidente del Sevilla, José Castro, celebró este miércoles que su equipo les "invita a soñar y a pensar" en que pueden ser "finalistas" de la Liga Europa por séptima vez en su historia, destacando a la vez la mejoría de una plantilla, de la mano de José Luis Mendilibar, después de que la nota de la temporada "hace es y medio fuera deficiente".

"Las sensaciones solo pueden ser buenas, no solo porque este es el torneo en el que somos capaces de hacer cosas diferentes a los demás, no solo porque somos el único español vivo en Europa con el Real Madrid, no solo por lo que hemos conseguido desde 2006, sino por los motivos de alegría que nos está dando el equipo en el último mes y medio", expresó Castro en declaraciones recogidas en la web oficial del Sevilla FC, antes del duelo de este jueves en las semifinales de Liga Europa.

El Sevilla se enfrentará en el Allianz Stadium a la Juventus italiana, que parte como favorito para el mandatario hispalense, atendiendo a "los presupuestos y los jugadores". "Pogba, Di María, Cuadrado, Vlahovic... Ya sabemos lo difícil que es la empresa, pero seguro que a la Juventus tampoco le ha agradado tener que jugar con el Rey de la Europa League", aseguró.

"Lo de mañana es importante, porque luego nos quedaría otro en casa y allí somos fuertes y con la atmósfera que somos capaces de crear, puede ocurrir cualquier cosa", advirtió sobre la mística que rodea al equipo en esta competición continental.

Castro insistió en "la ilusión de una séptima final" que existe en el club, pese a las "diferencias" entre Juventus y Sevilla. "Las hay, pero hay que demostrarlas en el terreno de juego. Es el momento de dar la talla y llegar a una final, que sería un colofón bueno para una temporada mala", confesó.

"Cualquier resultado en el que no perdamos, para mí, es bueno. Un empate lo firmaba para jugarnos las papas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para cualquier rival, por bueno que sea, es muy difícil jugar en Nervión cuando se unen equipo y afición", valoró.

Castro reconoció que, hasta la llegada de Mendilibar, "la temporada no estaba siendo mala, sino muy mala", pero ahora la situación ha cambiado, fruto también de que la "buena" plantilla. "El momento del equipo es bueno y nos invita a soñar, a ilusionarnos y a pensar en que podemos ser finalistas, respetando a un equipazo como al que nos vamos a enfrentar", aseveró.

"El fútbol es así y tiene estas cosas. Si la plantilla no hubiera sido buena, no habría podido llegar a las semifinales y salir de un sitio que no nos correspondía. La nota hasta hace un mes y medio era deficiente y ahora vamos en la línea de cumplir un objetivo importante. Quedan cinco partidos en LaLiga y es donde se juega todo. Vamos a intentar que la nota sea, al final del curso, la mejor posible", deseó el presidente hispalense.

Además, Castro destacó la "labor magnífica" de Mendilibar al frente del banquillo. "Ha ordenado al equipo y estamos muy contentos con él. Ojalá podamos decir al final de la temporada no ya que hemos acertado, sino que hemos acertado con sobresaliente", resaltó, sin querer confirmar si el vasco continuará la próxima campaña, algo que sí pasará con el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'.

"Monchi tiene contrato y nada nos hace pensar que no continúe, pero es momento de presente y el presente está aquí mañana, el domingo en Valladolid y el jueves contra la 'Juve'. Nada hace pensar que Monchi se vaya a ir", reafirmó.

Finalmente, Castro recordó el primer título de Liga Europa en 2006, del que hoy se cumplen 17 años. "Fue el primer título. Luego vinieron muchos más y somos el único equipo que en los últimos años siempre hemos llegado al menos a octavos de final. Tiene que ser un motivo de alegría y estando ya tranquilos en LaLiga al no tener que mirar hacia abajo. Jugar una final de esta competición solo lo pueden hacer cuatro equipos y el Sevilla tiene la opción otra vez", zanjó.

Europa Press