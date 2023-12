El presidente del Sevilla, José Castro, tiene claro que han "cometido errores", pero que no van a dejar de trabajar "dar un giro a la actual situación", y aunque no lo quiso poner como "excusa", también lamentó que esto sea "complicado" debido a "las continuas piedras" y "zancadillas" que considera que están sufriendo, en alusión al proceder del expresidente José María del Nido.

"Sabemos que hemos cometido errores y ahora toca corregirlos y poner soluciones, no hay más. La aceptación de que cometemos errores es el primer paso para poder cambiar y dar un giro a la actual situación y en ello estamos", comentó Castro en su discurso en la Junta General de Accionistas, recogido por la web del club.

El mandatario sabe que "lo más importante cuando se hacen las cosas mal es tener autocrítica y, sobre todo, tener la capacidad, el ímpetu y las ganas de revertir la situación". "Que a nadie le quepa la más mínima duda de que los que estamos al frente del club trabajamos con ese objetivo, pese a las continuas piedras que nos encontramos en el camino", advirtió.

"Es complicado trabajar cuando continuamente te están poniendo zancadillas, cuando se usan mentiras como argumentos, cuando te convierten en diana, pero eso no puede servirnos de excusa para bajar los brazos, sino más bien al contrario, trabajar más duro para cambiar las cosas", agregó Castro en un mensaje a la tensión que puede estar generando el expresidente José María del Nido en su intento de recuperar el sillón.

Castro no escondió "la desazón" que les produce estar en este momento "lejos de los objetivos marcados y con una racha negativa que dura ya dos meses". "Desde el frío análisis de los números y fruto de nuestra propia autoexigencia interna decidimos prescindir de Mendilibar, al que siempre estaremos eternamente agradecidos, y esperamos una reacción que aún no ha llegado, por lo que lógicamente estamos preocupados, y también ocupados", confesó.

Para el presidente sevillista, están "a tiempo" todavía de "variar este rumbo". "Haremos todo lo que haya que hacer y sólo conozco un camino: trabajar, trabajar y trabajar, y poner todo lo que tenemos para conseguir enmendar la plana. Y tengo que apelar a nuestro lema de cabecera, 'Nunca te rindas', para seguir y no cesar en el empeño", subrayó.

Además, no quiso olvidarse de los "logros". "Nadie nos los puede discutir aunque algunos se empeñen en obviarlos. Este Consejo de Administración lleva diez temporadas trabajando para conseguir muchas más cosas positivas que negativas, aunque como hemos reconocido, en el presente pesa lo último", puntualizó.

"A veces hay que poner la memoria a funcionar y no olvidar cosas que han pasado desde de 10 años hasta ahora, aunque el fútbol no tenga memoria. Son cinco títulos de Liga Europa, además de dos subcampeonatos de Copa, diez de diez en clasificaciones para competición europea y, de ellas siete a la Champions. Seguimos creciendo socialmente, hemos dado un nuevo paso en cuanto a numero de socios, de ahí que seamos conscientes de que necesitamos una casa con más aforo y con más comodidades, dentro de ese crecimiento que ha dado el club en infraestructuras", resaltó.

Castro demandó "humildemente paciencia, calma y un voto de confianza para poder revertir la situación como el año pasado". "Esto no es como empieza, esto es como acaba. Queda mucho aún por delante y vamos a poner todo nuestro ímpetu y todo nuestro esfuerzo por situar de nuevo al Sevilla FC en el lugar que se merece. El mensaje que debo dar es el que impere la tranquilidad, sé que es complicado, pero tengamos un poco de paciencia", solicitó.

Una temporada "extraña" y "números rojos" en el presupuesto

El dirigente recordó que la pasada temporada "sin duda resultó extraña", con un comienzo "frustrante" y donde lo pasaron "mal". "Los resultados no llegaban y hubo que tomar la determinación de prescindir de Julen Lopetegui, al que estaremos eternamente agradecido por sus conquistas para el Sevilla, pero al que, con la perspectiva que da el tiempo, debimos agradecer los servicios prestados al final de la temporada anterior", indicó.

Luego llegó la "apuesta" por el retorno de Jorge Sampaoli que consiguió "una reacción", pero que no tuvo continuidad pese a los refuerzos en el mercado de invierno de jugadores como Lucas Ocampos, Bryan Gil o Pape Gueye, que no provocaron que se diese "el tirón necesario para poder dejar atrás las posiciones peligrosas de la tabla".

"Había que intervenir y se hizo, y la apuesta por José Luis Mendilíbar resultó clave. En apenas 27 días, logró 13 puntos que prácticamente acababan con la pesadilla del riesgo de descenso, consiguió eliminar al Manchester United, pasar a semifinales de Liga Europa y crear un ambiente mágico en el que la comunión afición-equipo fue el germen de la gesta de Budapest", añadió Castro.

Sin embargo, todo eso provocó que se desviasen "del presupuesto" y que presenten "números rojos". "Es algo de lo que lógicamente no podemos estar satisfechos, pero es algo que teníamos que hacer por el bien deportivo del Sevilla FC. El objetivo económico está ahora centrado en rebajar los gastos del primer plantel y para ello estamos en fase de volver a implantar esa política que tantos réditos nos dio, invirtiendo en jóvenes que a futuro puedan ofrecernos importantes plusvalías", detalló.

"no nos vamos a rendir"

El presidente del Sevilla también apuntó que están "mejorando significativamente los ingresos extradeportivos" a través de un plan que "ya lleva un par de años dando interesantes frutos" y que son "un club fuerte pese a quienes auguran que está al borde de la muerte", como demuestra que son "ejemplo" en LaLiga "estando a la vanguardia de todos los proyectos que impulsa".

"Hemos gastado más que hemos ingresado en estas ultimas temporadas y nuestros fondos propios han disminuido, pero no se crean, por favor, que todo es ruinoso. Tenemos hoy día más o menos los mismos fondos propios que cuando llegué a la presidencia en diciembre de 2013 y lo gastado es lo generado, no lo heredado, y así quiero remarcarlo", prosiguió el dirigente.

Por ello, cree que el club tiene un excelente futuro por delante". "Créanme, y no soy persona de dar titulares grandilocuentes ni mensajes populistas, más bien soy un presidente con los pies en el suelo, con capacidad de autocrítica y, sobre todo, de hechos, ahí esta lo conseguido en la última década. Reza una pancarta, en el Estadio Jesús Navas, que estamos construyendo el Sevilla del futuro, y así es, pese a los reveses deportivos que estamos recibiendo, no hay otro camino. No nos vamos a rendir, que a nadie le quepa duda", sentenció.