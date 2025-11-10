José Friguls renueva su mandato como presidente de Anafric por séptima vez

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

José Friguls ha sido reelegido presidente de Anafric, la asociación empresarial cárnica, por séptima vez consecutiva desde que asumió el cargo en 2002.

La Junta Directiva de la asociación también ha sido ratificada, refrendando su gestión y su trayectoria en defensa de los intereses del sector ganadero-cárnico.

En este nuevo mandato, la Junta Directiva centrará su trabajo en fortalecer el posicionamiento del sector cárnico a nivel nacional e internacional.

Asimismo, la asociación se ha marcado como objetivo reforzar el valor y la imagen de la carne, simplificar la burocracia administrativa y defender la competitividad del sector.

El presidente de Anafric ha subrayado que el trabajo conjunto entre empresas, asociaciones y administraciones es "fundamental" para el futuro y la sostenibilidad del sector.