José Iglesias pega sencillo decisivo en el 9no inning; Padres remontan y vencen 3-2 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — El cubano Jose Iglesias pegó un sencillo impulsor en la novena entrada, luego de un jonrón de Ryan O'Hearn que significó el empate, y los Padres de San Diego se recuperaron para superar el miércoles 3-2 a los Diamondbacks de Arizona.

San Diego anotó cinco carreras en la undécima entrada para vencer a los Diamondbacks 10-5 el martes por la noche. Un día después volvió a remontar en las postrimerías.

Arizona ganaba por 2-1 cuando O'Hearn comenzó la novena con un jonrón que valió el empate ante Kyle Backus (0-2). Fue su primer cuadrangular contra un lanzador zurdo esta temporada.

Xander Bogaerts, quien conectó un jonrón en solitario en la séptima, siguió con un doble y avanzó a tercera con un toque de sacrificio.

Iglesias conectó un sencillo al bosque derecho y Mason Miller se sobrepuso a un boleto en la novena para su 21er salvamento. El cubano Adrián Morejón (9-4) permitió un hit en dos innings por los Padres, quienes han ganado nueve de 11.

Corbin Carroll conectó un jonrón por Arizona.

El abridor cubano de los Padres, Néstor Cortes, tuvo un inicio inestable en su primer juego desde que llegó desde Milwaukee mediante un canje.

Carroll conectó su 23er jonrón sobre la cubierta de la piscina entre el jardín derecho y el central en la primera entrada y Cortes golpeó a bateadores consecutivos para llenar las bases en la segunda. Alek Thomas puso a Arizona arriba 2-0 con un elevado de sacrificio.

Cortés permitió dos carreras con tres hits en cuatro episodios y dos tercios, con tres ponches y tres boletos.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arráez de 5-0, Freddy Fermín de 4-3. Los dominicanos Ramón Laureano de 4-1, Manny Machado de 4-0. El cubano Iglesias de 3-1 con una remolcada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 3-0, Geraldo Perdomo de 4-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-0. El venezolano Jorge Barrosa de 3-0.