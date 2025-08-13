José Iglesias y Jackson Merrill conectan vuelacercas en victoria de Padres 5-1 sobre Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — El cubano José Iglesias conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, Jackson Merrill añadió un cuadrangular en la octava para asegurar la ventaja, y los Padres de San Diego vencieron el martes 5-1 a los tambaleantes Gigantes de San Francisco.

San Diego alcanzó a Los Ángeles en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, después de que los Dodgers cayeron en 10 innings ante los Angelinos.

Se trata de una posición que el manager de los Padres, Mike Shildt, esperaba que su equipo ocupara para la recta final de la temporada.

Jake Croneworth contribuyó con un sencillo impulsor en la cuarta entrada y Jason Adam (8-3) salió de un aprieto con las bases llenas al conseguir los dos últimos outs de la sexta para llevarse la victoria.

Los Padres tomaron la delantera en la primera entrada con un sencillo del dominicano Manny Machado con dos outs, seguido de un doble de Xander Bogaerts antes de que Robbie Ray (9-6) fuera sancionado por un balk que derivó en la primera carrera.

San Francisco —que perdió por duodécima vez en 13 juegos en casa— empató con un sencillo del venezolano Wilmer Flores en la parte baja con dos fuera. El boricua Heliot Ramos rompió un bate sobre su rodilla en señal de frustración en la segunda entrada tras poncharse en turnos consecutivos.

Los Gigantes perdieron su cuarto juego consecutivo. La racha sin victorias de Ray se extendió a siete aperturas desde que venció a Arizona el 3 de julio en Phoenix.

El zurdo permitió cuatro carreras en siete hits durante seis entradas, ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

El cubano Néstor Cortés de San Diego ponchó a seis y regaló una base por bolas. Permitió una carrera y seis hits en cuatro entradas y dos tercios.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-1, Machado de 4-1 con una anotada, Ramón Laureano de 3-2 con dos anotadas. Los venezolanos Luis Arráez de 4-0, Freddy Fermín de 4-1. El cubano Iglesias de 3-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Ramos de 5-0. Los dominicanos Rafel Devers de 5-1, Willy Adames de 4-0. El venezolano Flores de 4-2 con una remolcada.