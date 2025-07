José Ignacio Valenzuela publica "Lo poco que recuerdo" y denuncia la impunidad de "xenófobos, homófobos y machistas"

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El escritor y guionista José Ignacio Valenzuela ha lamentado que está de moda ser "agresor" y existe impunidad hacia los discursos de odio que hablan de "limpiezas étnicas" y advierte de la pérdida de "derechos" que sufren las mujeres o el colectivo LGTBI a nivel mundial. "Hay un envalentonamiento del 'bullying' y del agresor. Ahora está de moda ser agresor. Hay impunidad frente a ellos. Antes, los xenófobos, homófobos y machistas no se atrevían a salir del armario. Ahora salen envueltos en banderas y convertidos en patriotas. Eso está pasando literalmente en todo el mundo", ha asegurado Valenzuela en una entrevista con Europa Press, con motivo de la publicación de su nuevo libro 'Lo poco que recuerdo' (Ediciones B), en la que llevaba una camiseta negra con el mensaje de 'El prejuicio es ignorancia' y con estas letras con los colores de la bandera arcoíris. En este sentido, el escritor, que vive en Miami y que solo está en España para tres días, lamenta las palabras que ha escuchado de la diputada de Vox, Rocío de Meer, sobre deportaciones masivas. "Hay una señora de Vox que hace dos días dijo que iban a echar a ocho millones de inmigrantes, incluso a los de segunda generación porque España tenía que volver a ser pura. A mí eso me aterra, porque son palabras de genocida y de limpieza étnica. Y ella no las dijo por redes, las dijo en un micrófono a todo el mundo porque yo las vi y no estaba aquí. Dio la vuelta al mundo esa frase", ha señalado. Además, insiste en que las "gafas" con las que se miraba el mundo hace 30 años "ya no sirven de nada" y advierte que la realidad social es "perturbadora". "Creo que hay mucha gente que se quitó las gafas y ni siquiera las usa. Lo que nos están ofreciendo o lo que el mundo nos está ofreciendo en este momento son menos derechos", critica. 'LO POCO QUE RECUERDO', UN EJERCICIO DE MEMORIA Sobre su nuevo libro 'Lo poco que recuerdo', Valenzuela asegura que es el más "intenso" de su carrera literaria porque --advierte al lector-- "no es tan importante saber lo que el personaje principal (Elena) está haciendo sino lo que está pensando". "Es el más intenso porque el personaje principal es una mujer que habla en primera persona y el que lo escribe es un hombre, lo que ya es un gran desafío", apunta. La obra nace de su "obsesión" por la memoria y los recuerdos que pueden "no ser ciertos". "A mí el tema de la memoria me obsesiona. Me ha obsesionado de siempre por diversas razones sociales, políticas y familiares", ha explicado el autor. Valenzuela ha revelado que la génesis del libro surge de su propio descubrimiento sobre la fragilidad de los recuerdos personales, tras constatar que algunos momentos que creía haber vivido realmente nunca sucedieron. "Descubrí que algunos recuerdos que yo habría jurado que eran ciertos, no lo eran. Me acordaba que había ido con mis primos a un lugar y no, nunca habíamos ido", ha señalado, subrayando que este fenómeno le pareció "material literario súper atractivo". 'Lo poco que recuerdo' es una historia de misterio, con toques góticos, llena de secretos familiares, traiciones y la lucha de una mujer por recuperar el control de su vida, mientras se enfrenta a las sombras que siempre la han perseguido. En Estados Unidos A raíz de las nuevas leyes de migración de Estados Unidos, Valenzuela asegura que ha cambiado su manera de expresarse a través de Whatsapp porque ha aumentado el control de las redes sociales y teléfonos y afirma que es un momento "triste y bajo" en su vida porque se autocensura. "Cuando lo que te rodea es miedo e incertidumbre, uno mismo empieza a ponerse súper cuidadoso con lo que dice y con lo que no dice", lamenta antes de responder "sí" a la pregunta de si se está volviendo a una época de persecución. Por otro lado, ha denunciado las dificultades que enfrenta como padre en una familia homoparental en el estado de Florida, donde hace dos años se modificó la ley de tenencia de armas, lo que le ha obligado a tener precaución por la homofobia. "Uno no debería acostumbrarse a que te atropellen los derechos, pero nos acostumbramos y yo ya tengo muy claro a qué lugares no voy a ir. Tengo asumido que hay ciertos lugares a los que los tres juntos no vamos a ir. Es terrible", manifiesta. Valenzuela ha explicado cómo ha educado a su hija para entender las diferencias entre una opinión y un hecho, donde "un hecho es que ella tiene dos padres que darían la vida por ella" y "una opinión es que eso no es una familia". "Nosotros no dejamos nunca que se olvide que el hecho más importante es que ella tiene dos padres que la aman por encima de todo, y ese hecho es el que da la gasolina a mi familia", subraya. El autor ha manifestado su preocupación por cómo el ser humano "se acostumbra a la injusticia y a la discriminación" y ha comparado su experiencia con otras minorías, al decir que las familias afroamericanas o musulmanas también deben tener conversaciones difíciles con sus hijos sobre discriminación y prejuicios sociales. Es un honor estar a la altura de Stephen King Otro de los temas sobre los que ha hecho mención Valenzuela es su libro prohibido, 'Un día con papá y dada', en Florida, pese a que se trata del "libro más simple del mundo". "En Florida hay casi 10.000 libros prohibidos, entre ellos algunos de García Márquez, Isabel Allende, Stephen King o Toni Morrison. Al enterarme de la noticia, me reí mucho y dije, 'estoy en la misma lista que Stephen King o Isabel Allende, ¡qué honor!'. Después de la risa, pasé por la indignación y el dolor. Ese libro es mi familia", ha defendido. En este sentido, cuenta que el libro narra la historia de una niña llamada Leonora, como su hija, que tiene dos padres y lo que más le duele es que "no solo censuraron un libro, sino a una familia". "Me enfrenté al hecho de que para ciertas personas mi familia no debería existir. Y eso me dolió a nivel personal, obviamente", recuerda. "Es la realidad que me está tocando vivir, pero eso no va a quitarme las ganas de seguir escribiendo, ni mucho menos va a hacer que yo vea a mi familia de alguna manera distinta", ha aseverado.

LA NACION servicio-de-noticias