José Jerí, de suplente a presidente de Perú, en un país cansado de caos y corrupción

Por Marco Aquino y Alexander Villegas

LIMA, 10 oct (Reuters) -

José Jerí, un legislador con una discreta carrera política, asume la presidencia de Perú en un momento de profunda frustración pública por la corrupción, el aumento de la delincuencia y la incertidumbre económica.

El abogado de 38 años, que comenzó como legislador "suplente" en 2021, llegó a liderar sorpresivamente el Congreso, lo que lo convirtió el viernes en el reemplazante transitorio de la destituida mandataria Dina Boluarte.

El joven político había sido elegido presidente del Congreso a fines de julio, lo que lo puso en la línea de sucesión constitucional porque Boluarte no tenía un vicepresidente.

Jerí juramentó como el séptimo mandatario de Perú en nueve años, con la misión de cerrar el actual periodo gubernamental que termina el 28 de julio de 2026.

El político derechista, que nació en el distrito limeño de Jesús María, fue acusado de violación a inicios de año, una denuncia que fue archivada por la fiscalía días después de que asumió la presidencia del Congreso.

Además, algunos medios de comunicación locales han publicado acusaciones por supuestos pagos irregulares para favorecer a una compañía, citando testimonios de una empresaria.

Los presuntos pagos irregulares habrían ocurrido entre 2023 y 2024, cuando Jerí ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso, según la denuncia.

Jerí, soltero y sin hijos, ha negado todos los cargos en su contra, incluyendo la denuncia de violación de una mujer durante una fiesta de fin de Año en diciembre de 2024.

"Está rodeado de controversias", dijo a Reuters Jo-Marie Burt, profesora visitante en el programa de América Latina de la Universidad de Princeton.

“Ha sido acusado de soborno y enriquecimiento ilícito desde que se convirtió en congresista”.

Representantes del Congreso o del Palacio de Gobierno no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

“Jerí no tiene mucha experiencia, y hay temores legítimos de que pueda estar abierto a la manipulación de operadores más experimentados de partidos poderosos en el Congreso”, dijo el director general de la consultora Teneo, Nicolás Watson.

“Pero primero, necesita sobrevivir a cualquier protesta que ocurra en los próximos días”, agregó el analista.

La expulsión de Boluarte se dio en un contexto de creciente malestar ciudadano por un aumento de la delincuencia, que ha generado manifestaciones de jóvenes, grupos civiles y de gremios de transportistas afectados por extorsiones y asesinatos de conductores por parte de bandas criminales, según la policía.

El nuevo mandatario deberá llevar adelante sin sobresaltos unas elecciones presidenciales y para miembros del Congreso, en un proceso programado para el 12 de abril del próximo año.

Jerí estudió derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villareal, y se graduó como abogado en la privada Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 2015.

Ingresó a la política partidaria en 2013 como militante al partido conservador Somos Perú. En los años siguientes postuló dos veces sin éxito a unos comicios para ser regidor de la Municipalidad de Lima.

Tras ascender dentro de su partido, Jerí postuló en 2021 a legislador. No ingresó al Congreso, pero quedó como legislador suplente del expresidente Martín Vizcarra, que logró los votos necesarios como representante del mismo partido.

Pero Vizcarra, que había sido destituido de la presidencia en 2020, fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cualquier cargo público, acusado de vacunarse en secreto durante la pandemia del Covid-19 en momentos que todavía era mandatario del país, lo que permitió a Jerí llegar a ser legislador.

“Las aguas políticas se han vuelto más agitadas”, dijo Watson, el horizonte de Perú “parece aún menos claro”. (Reporte de Marco Aquino y Alexander Villegas, con la colaboración de Dante Alva y Lucinda Elliot. Editado por Javier Leira)