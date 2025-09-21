José Luis Abajo 'Pirri', elegido presidente de la Confederación Mediterránea de Esgrima
El presidente de la Real Federación Española de Esgrima (RFEE), José Luis Abajo 'Pirri', fue elegido por unanimidad presidente de la Confederación Mediterránea de Esgrima durante la asamblea del organismo celebrada el sábado en París. La candidatura presentada por Pirri recibió el apoyo unánime de todos los países asistentes a la Asamblea Electiva para capitanear el nuevo proyecto de la esgrima mediterránea con el objetivo de "aumentar su actividad, tanto deportiva como formativa, e influencia internacional". La Confederación Mediterránea es un actor de relevancia en el deporte, por albergar países de tres continentes distintos (Europa, Asia y África).
