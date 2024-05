José Luis Mendilibar: "Dentro de unos años lo pensaré y me llevaré las manos a la cabeza"

El entrenador del Olympiacos, el español José Luis Mendilibar, se mostró emocionado tras la conquista de la Conference League de la UEFA, aunque confesó que será "dentro de unos años" cuando podrá detenerse a pensar lo logrado a nivel continental en el último año, después de ser campeón de la Liga Europa con el Sevilla.

"Ha costado mucho que llegaran estos éxitos. Hasta ahora hemos peleado por otras cosas, que también han salido más o menos bien, pero esto tan grande, lo del año pasado, lo de este, bienvenido", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El conjunto griego venció este miércoles a la Fiorentina en la final celebrada en Atenas gracias a un gol de El Kaabi en el minuto 116'. "Ha sido tremendo porque parecía que nos íbamos a los penaltis. Era muy difícil que se viera un gol y en una jugada aislada lo hemos logrado", afirmó sobre el momento del 1-0.

"Me acuerdo de la familia, que es la que peor lo pasa, que no puede hacer nada y es quien más lo sufre. Después, de toda esta afición que nos sigue por todos lados y nos da una fuerza tremenda, después el club que para el centenario del año que viene le va a venir muy bien esto y, sobre todo, los que hemos estado en el día a día peleando estos cuatro meses y hemos sacado esto adelante", dijo.

Por otro lado, el técnico vasco fue preguntado por su irrupción a nivel continental, de no tener experiencia a ganar dos títulos en un año. "Dentro de unos años me imagino que me acordaré de esto, ahora no. Dentro de unos años pensaré qué es lo que hicimos y me llevaré las manos a la cabeza", afirmó.

Además, Mendilibar confesó el encuentro con el también español Ernesto Valverde antes de la final, quien fue técnico de Olympiacos en dos etapas y ganó cinco títulos. "Vi a Valverde antes de la final y me deseó suerte. Él es muy querido aquí y ahora igual empato con él", terminó, sin dudar de que seguirá con el conjunto griego y con el año más que tiene de contrato tras su llegada en febrero.

