El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, confesó que su estreno en la Liga de Campeones fue para sufrir, aprendiendo desde el principio que "no hay partido sencillo", a pesar de que empezaron bien ante el Lens (1-1).

"Es un partido de Champions, no hay partido sencillo. Aunque empieces bien, los 90 minutos se hacen largos. El segundo tiempo han estado mejor que nosotros. Nos ha costado mucho llegar, generar. Hemos estado muy separados y por eso nos ha costado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico vasco apuntó que el equipo francés fue mejor desde que hizo el 1-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Nos han empatado en el 24 y a partir de ahí han estado más cómodos y han empezado también mejor el segundo tiempo. Sabían mejor lo que hacían y nosotros hemos ido a oleadas, separando mucho el equipo", afirmó.

"No es tan fácil, no todos jugamos de la misma forma. Tenemos que tener paciencia con los que han llegado. Es verdad que los que llevan tiempo parecen que estás cansados de verles, pero te dan cosas, y no hace tanto nos han dado una Liga Europa", añadió.

Por otro lado, Mendilibar se refirió a su debut particular como entrenador en la máxima competición de clubes. "Hemos sufrido, hemos metido el gol rápido y el pensamiento se iba a disfrutar, pero es difícil disfrutar en un partido de Champions. Hemos sumado un punto y pensamos en el que viene", terminó.