José Luis Mendilibar: "Soy un novato, pero los jugador no lo son"

El técnico del Sevilla avisa de la fortaleza de la Juventus y del saber competir italiano

MADRID, 10 May. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, se mostró muy "ilusionado" en su aventura europea, su primera experiencia a este nivel, pero recordó que "los jugadores no son novatos" y le han dado motivos para confiar y estar tranquilo de cara a la ida de semifinales de la Liga Europa ante la Juventus.

"Estoy ilusionado, soy un novato. Tengo que agradecer que los que están conmigo, los jugadores, no son novatos, que son los que tienen que jugar y sacar el partido adelante. Estoy tranquilo", dijo en rueda de prensa ya en Turín el día de la previa este miércoles.

El preparador vasco, que no dio pistas sobre el once, ni si será Bono el portero, a pesar de tenerlo "en la mente", explicó las claves del partido. "La tranquilidad en todo momento, saber disputar minuto a minuto, no va a ser igual que en Mánchester. Es la Juve, es un equipo italiano. Hay que saber competir como compiten ellos, los equipos italianos en general", afirmó.

"No es fácil que haya tantos goles en una eliminatoria. Los últimos partidos de la Juve están ganando pero por la mínima, no dan tanto al equipo rival y aprovechan las que tienen. Es el riesgo que podemos tener, querer ir demasiado arriba y pensar que estás dominando y ellos lo pueden aprovechar. Es en su campo, tratarán de ganar y espero que sea un partido abierto", añadió.

Por otro lado, 'Mendi' se refirió al posible desgaste físico a estas alturas de la temporada. "Más que el físico, diría que es mental. A estas alturas de la temporada no es fácil estar bien, llegas justo, pero más que el esfuerzo físico es el esfuerzo mental. Creer que estás bien o mejor que el rival, hacemos hincapié en eso", apuntó.

"Yo estoy viviendo un sueño, una alegría de la leche. Estoy tranquilo, nada nervioso. No me vuelvo loco pensando en el rival. Pienso más en mis jugadores, recuperar a los que están tocados. Confío en lo que tengo, me han dado pie a confiar. Te puede ganar cualquier equipo pero nosotros también podemos ganar a cualquier equipo, y a la Juve, también", añadió.

Además, el técnico del Sevilla recordó que además de mucha calidad arriba, el cuadro de Turín tiene un duro entramado defensivo. "Defensivamente son buenos, con dos, tres centrocampistas, es difícil crearle problemas. Todo el mundo te dice Di María, Vlahovic, y yo reseñaría la fuerza defensiva con el trío de centrales, carrileros y mediocentros", explicó.

Por último, un Mendilibar que llegó al Sevilla hace menos de dos meses confesó que es normal que la gente esté contenta por los resultados, pero no quiere decir nada de momento sobre su futuro. "Los resultados son los que son. Sería muy difícil decir lo contrario. Todo el mundo habla después del partido. No sería fácil hablar mal después de los resultados que estamos consiguiendo, pero no quiere decir nada más", afirmó.

En rueda de prensa compareció también Marcos Acuña, quien se mostró a su vez tranquilo y "concentrado". "Eliminamos a un gran equipo como el United, antes también a grandes equipos que no fueron fáciles. El camino no ha sido fácil. Estamos muy concentrados, nos hemos preparado bien, trataremos de dar lo mejor para llevarnos algo. Como todos los partidos, siempre con tranquilidad, estar concentrado, estudiando al rival", explicó.

Por otro lado, Acuña no dio especial importancia a medirse a sus compatriotas Di María y Paredes. "Más allá de esos dos amigos, tienen muy buenos jugadores. Trataremos de hacer lo mejor para que no puedan hacer nada, parar lo que son ellos, muy buenos jugadores", terminó.

Europa Press