José Manuel Franco: "Rotundamente, España no es racista"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, aseveró "rotundamente" que España "no es racista", pese a los incidentes vividos en las últimas semanas en torno al futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Jr, los cuales "dañan la imagen del deporte y la del país", y avisó de que "el deporte español se juega mucho" en las elecciones generales del 23J porque no puede "volver a atrás".

"No estamos en el país de las maravillas, aunque nos acercamos, y también hay episodios que no nos gustan y que dañan la imagen del deporte y también la del país. En las últimas semanas ha habido incidentes violentos ante los que las instituciones han reaccionado de forma tajante y contundente. Sí hay comportamientos racistas, pero, rotundamente, España no es racista", afirmó Franco durante su participación en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

El dirigente recalcó que en España "se combate" el racismo y que es "es un país de acogida". "Y, lo digo alto y claro, es antirracista. En la nueva Ley del Deporte está garantizada la igualdad de trato y de oportunidades en la práctica deportiva", subrayó.

"Esta lucha es labor de toda la sociedad y por ello es necesaria una gran movilización de toda la sociedad contra cualquier tipo de violencia. El deporte es una gran herramienta para hacernos mejores todos los días porque iguala, educa, empodera y nos convierte en mejores personas", sentenció Franco.

En su discurso inicial, el presidente del CSD recalcó que el deporte en España "es un símbolo de identidad natural y nacional" y que el actual Gobierno le ha dado mucha "importancia" al incluirle como "palanca tractora" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por ser el único de la UE que ha dado al sector deportivo "300 millones de euros procedentes de los fondos europeos", para un total de más de 1.100 millones destinados "en esta legislatura". "Va a beneficiar al deporte y a marcar un antes y después en el ecosistema deportivo", advirtió.

El dirigente indicó que han "protegido derechos y fomentado talento" y que han apostado por una "gestión ambiciosa, entusiasta y generosa", donde se han centrado en "promover el diálogo" y en "atender las necesidades sobre todo de los deportistas, clubes, SAD, ligas profesionales, COE y CPE".

"Con espíritu dialogante e intentando siempre contar con todos, hemos podido renovar el marco normativo con una Ley del Deporte que no es la culminación sino el inicio de un nuevo camino", añadió el presidente del CSD.

Para Franco, la actual "está siendo la legislación del deporte" con proyectos como el 'Team España', un fomento "inequívoco de la igualdad real y efectiva de oportunidades", o "la inclusión y accesibilidad total" para las personas con discapacidad. También elogió a los CAR, "una de las joyas del deporte español".

"Esto que llamo la segunda revolución del deporte va a tener un impacto similar al de los Juegos de Barcelona'92 y va a estar a la vanguardia de la transformación social y mejorando la vida de los ciudadanos", remarcó el presidente del CSD, que detalló que en 2022 las cifras indican que el deporte español ganó "dos medallas al día". "Es grandioso lo que tenemos y la perspectiva tiene que ser buena para París 2024, donde aspiramos a batir el récord de 22 medallas de Barcelona y en paralímpicos entrar en el 'top 10' mundial", consideró.

Franco alabó a las federaciones deportivas, que "administran bien los recursos" que les facilitan, y dejó claro que reivindicarán al deporte durante la presidencia de España en el Consejo de la UE a partir de julio. "Estamos dispuestos a no dar pasos atrás sino edificando un futuro que nos merecemos y que consagra al deporte como un conjunto de valores, un fenómeno económico y un elemento fundamental en el desarrollo de Estado de Bienestar", puntualizó.

"No podemos volver atrás, a tiempos de recortes y de retrocesos en derechos. Las próximas semanas el deporte español se juega mucho, pero el país se juega mucho más. Que a nadie le quepa la menor duda de que seguiremos avanzando", sentenció.

"madrid puede y debe aspirar a todo"

Posteriormente, en el turno de preguntas, no ocultó que, sobre el sueño olímpico y paralímpico de Madrid, que la capital "puede y debe aspirar a todo". "Seremos capaces de organizar unos Juegos porque hemos sido capaces de organizar grandes eventos. Quien tiene que hacer la propuesta es el COE y si se presenta un proyecto serio y sólido estaremos encantados de apoyarlo porque es un proyecto de país y cualquiera que sea bueno para España, el Gobierno lo va a apoyar", resaltó.

También ve buenas expectativas para que Madrid albergue un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 a partir de 2027. "Se están estudiando varias posibilidades para el circuito y parece que hay buenas expectativas. Espero que un tiempo no muy lejano tengan algún Gran Premio, pero hay que ir paso a paso", deseó.

Finalmente, reconoció que no puede "presumir" de que los éxitos del deporte español sean mérito suyo o de su organismo. "Tenemos los mejores deportistas del mundo, pero eso no es mérito del CSD sino de ellos y ellas y de la labor diaria de las federaciones", zanjó Franco.

