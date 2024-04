José Manuel Ruiz: "Nos merecíamos vivir de nuevo unos Juegos sin las sensaciones de Tokio"

El español José Manuel Ruiz se muestra feliz por haber conseguido la clasificación para sus octavos Juegos Paralímpicos, un récord impensable para él cuando empezó en el tenis de mesa y que, además de suponer "un momento muy especial", le recompensa a él, a su familia y su equipo de trabajo con la opción de volver a vivir este evento sin "las sensaciones" que rodearon a su participación en Tokio.

El de Guadix, de 45 años, tendrá una nueva experiencia en Juegos en París, lo que le convertirá en el primer deportista con discapacidad en alcanzar esta cifra de ocho participaciones, desempatando con la atleta con discapacidad visual Purificación Santamarta e igualando el récord nacional a nivel olímpico en poder del atleta Jesús Ángel García Bragado. Hasta ahora, ha ganado cinco medallas, tres platas y dos bronces, y además fue el abanderado en la Ceremonia de Inauguración de Río 2016.

"Cuando uno empieza en esto no se puede imaginar estas cosas. Y la verdad es que sí que es un momento muy especial en mi carrera deportiva y aunque haya sido el que lo ha conseguido, hay detrás un montón de gente profesional en diferentes ámbitos colaborando y haciendo que cada día podamos seguir mejorando o manteniendo el nivel", señaló Ruiz a Europa Press.

Para el andaluz, "lo más importante es la trayectoria" que ha tenido "a lo largo de tantos años" y el haberse "mantenido ahí arriba durante tanto tiempo". "La emoción o la ilusión, en mi caso por lo menos, es la misma que tenía como aquel adolescente que fue a Atlanta", expresó sobre sus sensaciones en comparación con su primera experiencia paralímpica.

El accitano, en cambio, sabe que ya no tiene "la incertidumbre de cómo será" gracias a la "la experiencia que vas adquiriendo y el saber gestionar los momentos previos" y ya "más o menos ya con haber vivido anteriormente esos momentos te puedes hacer una idea", aunque sí existe "esa adrenalina y esos nervios". "Es lo que te hace mantener la chispa y la ilusión de poder seguir activo durante tanto tiempo", advirtió.

Estos octavos Juegos le llegan después de haber vivido una recuperación a contrarreloj para estar en Tokio tras haber sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles que le hizo llegar muy justo y sin su mejor nivel competitivo, pero Ruiz no le veo como "una revancha" en lo deportivo sino "más como una nueva oportunidad".

"En un mensaje de mi mujer al terminar mi participación allí me dijo que la medalla en esa ocasión ya era de haber estado allí. Creo que todos, mi grupo de trabajo, mi familia y mis patrocinadores, nos merecíamos, no digo el terminar porque no sabemos si serán los últimos, vivir de nuevo una experiencia olímpica que no fuesen con esas sensaciones", añadió.

Por ello, "en esta ocasión", el español ha disfrutado "el camino", con la ayuda también de no estar "en el foco mediático" como le había pasado para estar en la capital japonesa. "Hemos ido claramente de menos a más, disfrutando el camino y eso ha hecho que ahora nos encontramos en una situación privilegiada porque estamos entre los cuatro primeros ahora mismo del ranking y vamos a intentar mantenerlo para los posibles cruces en el sorteo de los Juegos y que tengamos a priori un sorteo un 'poquito' más favorable", afirmó el cinco veces medallista paralímpico.

Vivir parís "como aquel adolescente que fue atlanta"

Pero no todo ha sido fácil en este ciclo, ya que perdió la beca del Comité Paralímpico Español (CPE), algo que le hizo "dudar" sobre si "realmente merecía la pena continuar o no". "Después de tantos años teniendo el soporte y el apoyo del Comité, estimaron que no cumplía sus criterios y tuve que buscar el apoyo externo de forma privada, aparte del coste para asistir a los torneos internacionales que nos exigen para estar arriba en el ranking", detalló el granadino, número cuatro de la clasificación de la clase 10.

Afortunadamente, encontró el "apoyo" de patrocinadores, "tanto de Granada como de tantos sitios de España", para que tuviera esa "parte cubierta", mientras que también jugó un papel importante "la otra pata del banco, la de la motivación", donde agradeció "una conversación" con el Director Deportivo de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), David Corral.

"Me dijo que me plantease el ciclo porque me merecía poder disfrutar de unos Juegos, que me plantease vivir los de París como aquel adolescente de 17 años que vivió sus primeros Juegos sin ninguna presión y que fue solamente a disfrutar, aunque por supuesto a intentar dar lo mejor de ti. También esa parte de no acabar con la sensación de que Tokio fuese agridulce. Nos creamos esta nueva oportunidad de vivir estos Juegos de esta forma y así lo estamos haciendo. Ahora lo que queda exactamente lo haremos igual porque la verdad que los resultados han sido en estos últimos torneos pues muy muy buenos", celebró Ruiz.

Del mismo modo, el andaluz vive ahora más el día a día gracias a "la experiencia" que atesora y "los momentos" que ha vivido "en lo deportivo", pero también "en lo personal" ya que en estos "últimos años" ha tenido "momentos complicados de gestionar" como pérdida de familiares o que no le han facilitado "el camino". "Pero lo hemos ido gestionando y superando, y esto también forma parte del aprendizaje de la vida", puntualizó.

De todos modos, en su carrera deportiva "nunca" se ha marcado "objetivos a largo plazo, siempre a corto o medio". "Siempre tenemos una competición referente cada año, Europeo, Mundial o Juegos, y siempre lo que hemos hecho ha sido intentar prepararlas lo mejor posible. Esa es un poco la línea que hemos seguido durante todos estos años y también ha sido una de las claves que nos han permitido estar durante tantos años de una forma regular y de forma constante ahí arriba", explicó el granadino.

Sobre el actual momento del tenis de mesa con discapacidad, donde aún se mantienen figuras como él, Álvaro Valera o Jordi Morales, a los que no le gusta llamar "veteranos" sino "jugadores con más experiencia en participación en el deporte y de más tiempo en el equipo nacional", y van apareciendo otros valores Ander Cepas, que "viene apuntando muy fuerte" y ya está clasificado para París, y Dani Rodríguez o Alejandro Díaz, que podrían igualmente conseguirlo.

"La federación está apostando también mucho por las promesas, ha creado un grupo de trabajo específico en el CAR de Los Alcázares (Murcia) donde José Luis Machado, uno de los técnicos de la federación, es responsable del equipo de las Promesas Paralímpicas. Allí tienen un grupo en el que están además trabajando día a día con deportistas sin discapacidad en el mismo grupo. Necesitan también su tiempo para conseguir los resultados porque esto no se crea de la noche a la mañana y requiere buen trabajo, sobre todo, y paciencia para que haya sus frutos en el tiempo", remarcó.