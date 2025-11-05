José María de Miguel y David Ruiz López, nuevos directores del Instituto Cervantes en Beirut y Salvador de Bahía

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - José María de Miguel Gaytán de Ayala y David Ruiz López Prisuelos han sido nombrados nuevos directores de los centros del Instituto Cervantes en Beirut y Salvador de Bahía, respectivamente, según ha dado a conocer la institución. Ambos han sido nombrados por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a propuesta de la secretaria general, Carmen Noguero, con la conformidad de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo y presidenta del Consejo de Administración, Susana Sumelzo, y una vez oído el Consejo de Administración. De Miguel Gaytán es licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza y tiene un máster en Gestión de Instituciones y Entidades Culturales por la Universidad de Barcelona. Asimismo, ha trabajado en PricewaterhouseCoopers como jefe de equipo y desde el año 2009 en el Instituto Cervantes, en concreto, en la antena de Leeds, dependiente del centro de Mánchester, así como en los centros de Nueva Delhi y Londres como administrador. Por su parte, Ruiz López es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en numerosos cursos, seminarios y talleres relacionados con la cooperación en cultura y desarrollo. Asimismo, desde 2006 ha trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como responsable del área de Cultura del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua (Guatemala), además de como director de los centros culturales de España en Nicaragua, Guatemala, Perú, México y Santo Domingo.

