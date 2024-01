El expresidente del Sevilla FC y actual "máximo accionista de la entidad hispanese" José María del Nido Benavente solicitó este jueves otra Junta General de Accionistas para requerir la información financiera del club, al entender que está "en riesgo la viabilidad económica" del club, después de que "los actuales 'okupas' quieren hipotecar el futuro" de la sociedad nervionense, según un comunicado.

"Siendo consciente que la situación deportiva del Sevilla FC es crítica, y que se me puede acusar de desestabilizar a la entidad, nada más lejos de la realidad si se proscribe la demagogia, me considero en la obligación como máximo accionista del Sevilla FC de exigir la información económica que se me niega, para conocer si, como se me indica, está en riesgo la viabilidad económica de la sociedad", arrancó el texto de Del Nido.

El padre del actual presidente del club controla "más del 50% del capital social asistente a las Juntas Generales de Accionistas" y está "cerca de hacernos con el 51% del total". Por ello, entiende que tienen la "obligación de defender el patrimonio de la entidad" y no estar "de brazos cruzados". "Salvo que pretendiéramos, por dejación, ser corresponsables del despropósito al que se nos está llevando", agregó.

"La única solución actual es cambiar a los gestores que están provocando la ruina más absoluta. No tienen capacidad para gestionar un club de fútbol a la altura del Sevilla, con un presupuesto de 250 millones de euros de gastos, cuarto del fútbol profesional español", explicó.

Del Nido Benavente calificó de "'okupas'" a los directivos actuales, entre ellos su hijo -recién nombrado presidente-, después de que "en las últimas Juntas Generales no solo se haya reprobado la gestión social, sino que ni siquiera se han aprobado las cuentas anuales", mientras siguen "sentados en sus privilegiados, remunerados e ilegítimos sillones".

El expresidente del Sevilla criticó con dureza la "deriva gestora desastrosa" y "decadente" de la directiva y reiteró el "cambio necesario" y "radical" en la entidad. y que, entonces, habría sido muchísimo menos traumático que el que se va a tener que hacer.

"Dice el refranero popular que 'cada palo aguante su vela' y se hace cada vez más necesario exponer que son las familias Carrión, Alés, Castro y Guijarro las que no sólo sostienen el actual descontrol de gestión, sino que entre ellas se reparten en esa situación económica y deportiva mucho más de 2 millones de euros de salarios por temporada", reveló el comunicado.

Del Nido recordó que el pasado 22 de diciembre de 2023 su "único consejero" solicitó información al Consejo de Administración sobre el crédito que "se está negociando por importe de 107 millones de euros (uno de 85 millones con vencimiento entre 10 y 12 años y otro de 22 millones, renovable cada 5 años y con comienzo en noviembre de 2023)", pero no recibieron "ningún tipo de respuesta".

"Ante esta tesitura en la que los actuales 'okupas' quieren hipotecar el futuro de la entidad con esta solicitud de crédito que no sabemos si se ha firmado ya o no, me veo en la obligación de convocar Junta General de Accionistas para que sea en ese foro donde contesten a dichas cuestiones críticas para el futuro de nuestra entidad", concluyó Del Nido.