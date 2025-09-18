José Mourinho, nuevo entrenador del Benfica

El Benfica hizo oficial este jueves la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador de la entidad lisboeta, lo que supone el regreso del afamado técnico al fútbol luso 21 años después de dejar Oporto para fichar por el Chelsea.

Mourinho, de 62 años, que también entrenó al Real Madrid, al Manchester United o al Inter de Milán entre otros muchos equipos, se encontraba sin trabajo desde que en agosto fue despedido del Fenerbahçe turco tras perder la eliminatoria de la previa de la Liga de Campeones contra, precisamente, el Benfica.

Mourinho firmó un contrato "hasta el final de la temporada 2026/27", señaló el Benfica en un comunicado, con la opción por parte de ambas partes de terminar el acuerdo anticipadamente al final de la actual campaña.

Los bicampeones de Europa despidieron a Bruno Lage tras caer derrotado de manera sorprendente en su estreno en la Liga de Campeones contra el modesto Qarabag de Azerbaiyán por 3-2 el martes en su estadio.

En su nuevo club, Mourinho se volverá a enfrentar a antiguos equipos como el Chelsea y Oporto, en la Liga de Campeones el 30 de septiembre y en la Primeira Liga el 5 de octubre, respectivamente.

Después de comenzar su carrera como entrenador asistente de Bobby Robson y luego de Louis van Gaal en el Barcelona, Mourinho dio el salto como técnico principal en el Benfica en septiembre de 2000.

Sin embargo, renunció después de sólo 11 partidos. Más tarde, tras impresionar en el Uniao de Leiria, se unió al archienemigo del Benfica, el Oporto, al que guió a ganar títulos de liga consecutivos y la corona de la Liga de Campeones en 2004.

Eso lo puso en el camino hacia una carrera exitosa entrenando al Chelsea, al Inter de Milán y al Real Madrid antes de que su suerte empezara a decaer después de incorporarse al Manchester United en 2016. Después, siguieron períodos más modestos en el Tottenham, la Roma y el Fenerbahce.

