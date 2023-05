José Mourinho: "Tenemos dos años de trabajo y 30 partidos europeos en dos años"

El entrenador de la AS Roma, José Mourinho, subrayó el merecimiento de su equipo de estar en la final de la Liga Europa 2022-2023 tras "un recorrido muy largo y muy difícil", y aunque no tienen "la historia" ni "la experiencia" en esta competición del Sevilla, no esconde que su equipo "tiene dos años de trabajo y 30 partidos en Europa acumulados en dos años".

"La Roma llega a Budapest después de un recorrido muy largo y muy difícil, pero con la conciencia de haber merecido jugar esta final. El camino ha sido largo y diferente al de nuestro rival porque viene de la Champions. Hemos jugado 14 partidos para llegar aquí y sí, sin duda, lo merecemos. Hemos trabajado en los últimos dos o tres días para tratar de estar en condiciones de luchar por este título", indicó Mourinho en rueda de prensa previa a la final.

El de Setúbal cree que "cuantas menos dudas tengan los jugadores en el campo, menos será la presión" y que "la historia no juega". "Mi colega Mendilibar creo que piensa diferente y piensa que el Sevilla es el favorito porque la historia le hace favorito, es una opinión que se debe respetar. Ellos tienen una historia que nosotros no tenemos, una experiencia que nosotros no tenemos", advirtió.

En este sentido, le pareció "curioso" que se diga que su equipo tiene "un presupuesto más alto" que el del conjunto sevillista. "Será porque los jugadores del Sevilla ganan poco. Nosotros tenemos niños que jugaban el año pasado en el B, como se dice en España y todos estos ganan menos que Lamela, Montiel o En-Nesyri", apuntó.

Sí sabe que ha tenido "más oportunidades" que José Luis Mendilibar de jugar partidos europeos, pero remarcó que ambos son "de la misma generación" y que están "en una situación muy, muy parecida". "Y sus jugadores, obviamente, tienen más experiencia y más finales, pero no es que los míos lleguen aquí sin nada. Tenemos dos años de trabajo y juntos tenemos 29, con esta final 30, partidos en Europa acumulados en dos años", comentó 'Mou', que también dejó claro que tenía "cero contactos" con otros clubes de cara a la temporada que viene.

Finalmente, el técnico del conjunto 'giallorosso' recordó que llevan "en poco tiempo" mucha carga de partidos. "No es que tengamos mucho tiempo para trabajar, hemos tenido más tiempo para recuperarnos y para tratar de estar lo mejor posible en los partidos que hemos tenido", aclaró.

Por su parte, el centrocampista y capitán de la AS Roma, Lorenzo Pellegrini, mostró su deseo de que puedan contrar con Paulo Dybala, pese a que "ha tenido algunos problemas esta semana". "Sabemos lo importante que es para nosotros y creo que todos los que aman el fútbol esperan verle en la final en el campo", declaró.

El internacional también reconoció que su técnico es "único" por su palmarés y que les ha dado "mucho". "Pero hemos venido a Budapest para jugar la final y tratar de ganarla. El pasado no te hace ganar lo que enfrentarás en el futuro, veremos cómo va y lo cierto es que la Roma está aquí en Budapest porque se lo merece", afirmó.

Europa Press