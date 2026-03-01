José Ramón Soroiz gana el premio Goya a mejor actor protagonista por "Maspalomas"
El vasco José Ramón Soroiz obtuvo este sábado el premio Goya a mejor actor protagonista por su interpretación en "Maspalomas" de un homosexual que se ve obligado a volver al armario a sus 76 años.
El reconocimiento le llega a Soroiz, de 74 años, tras medio siglo de carrera como actor de teatro, cine y televisión, sobre todo en el País Vasco, norte de España.
"Es maravilloso lo que me está pasando a mí con 'Maspalomas'. Creo que no se me olvidará nunca, ni quiero que se me olvide. Me habéis hecho muy feliz, y ojalá que todos los vicentes del mundo también lo sean", afirmó al recoger el premio en la gala celebrada en Barcelona.
En "Maspalomas", de los realizadores vascos Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, Soroiz da vida a Vicente, un septuagenario que pasa sus días en la playa, de fiesta o buscando sexo casual, a quien un ictus le cambia la vida.
Vicente quedará al cuidado de su hija, con la que no ha tenido relación en más de dos décadas. Ella lo ingresa en una residencia de mayores en la conservadora ciudad vasca de San Sebastián, un ambiente en el que tendrá que esconder su orientación sexual.
Este papel le ha valido a Soroiz otros premios, como la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en el pasado Festival de San Sebastián.
"Estoy orgulloso de mi trabajo. Me he vaciado, eso sí, he trabajado, fueron los dos meses más duros y los más maravillosos que he vivido yo en los 50 años que llevo en esta profesión", explicó Soroiz en San Sebastián sobre su participación en el filme.