José Sacristán pone voz a la definición que Ramón Gaya hizo del Museo del Prado: "Es una especie de patria"

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El actor José Sacristán protagoniza el homenaje que el Museo Nacional del Prado ha hecho al pintor Ramón Gaya. En un vídeo difundido en redes sociales, el actor pasea por las salas del museo mientras pone voz a un ensayo del artista.

"Desde fuera y lejos de España, cuando uno piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de patria, como una roca", definía Gaya a esta institución en su ensayo de 1953, 'Roca española'.

La pinacoteca ha explicado que se trata de una colaboración "desinteresada" del actor y director que "dota de actualidad y sentido" un texto "esencial" para entender el papel "trascendental" del Prado.

El Museo del Prado ha alcanzado este fin de semana su tercer récord anual consecutivo con un total de 3.479.838 visitantes, superando los 3.457.057 millones del año pasado.