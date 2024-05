Josef Newgarden repite triunfo en las 500 Millas de Indianápolis y Álex Palou acaba quinto para seguir líder

El piloto estadounidense Josef Newgarden (Penske) consiguió la victoria en la 108ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, la segunda de manera consecutiva, imponiéndose en la última vuelta al mexicano Patricio O'Ward (McLaren), mientras que el español Álex Palou (Ganassi) sacó el máximo rendimiento a su monoplaza para sacar un meritorio quinto puesto y mantener su liderato en la general.

Newgarden logró esta madrugada repetir triunfo en la Indy500, un logro inédito en los últimos 20 años. Y lo hizo al imponerse en duelos directos con otros pilotos como Scott Dixon (Ganassi) --acabó tercero-- o Alexander Rossi (McLaren) en la recta final de la prueba. Aunque el movimiento que le permitió el triunfo no se produjo hasta la última vuelta, cuando superó con un exterior a O'Ward para imponerse en Indianápolis.

Por su parte, Palou obtuvo un trabajado e importante quinto lugar, después de nunca ser tan rápido como sus rivales y pese a mantenerse en los puestos de cabeza durante los dos primeros tercios de la carrera. Sin embargo, en el último stint ya notó excesivamente esa falta de ritmo y cayó a cerrar ese 'top 5', un resultado que no obstante le sirve para seguir líder en la IndyCar con 183 puntos, 20 por encima de su perseguidor y compañero, Scott Dixon.

"No hemos tenido un día perfecto. Ellos tenían más velocidad, nuestra estrategia tampoco ha sido la mejor, pero lo hemos intentado. Ha sido divertido, está bien ser quinto aunque no sea el resultado que queremos. Es una buena recompensa, aunque no será hasta mañana cuando estaré más contento. Ya pienso en la edición 109", valoró el español tras la prueba.

La carrera arrancó con cuatro horas de retraso por la lluvia que cayó justo en la previa. Una situación que provocó cierto caos, con varias banderas amarillas, un par de roturas de motor, aunque esto lo aprovechó el español para comenzar una remontada desde el principio, pasando a estar dentro del 'top 4' antes de la vuelta 90. Aunque su Honda no dio para más y se conformó con ese quinto lugar.

