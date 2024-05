Joselu entra en la historia con doblete que mete al real madrid en la final de la champions

Por Charlie Devereux

MADRID, 8 mayo (Reuters) - El delantero del Real Madrid Joselu entró el miércoles en el cierre de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern Munich para dar vuelta el resultado con dos goles y entrar en la historia del equipo blanco en una noche inolvidable.

Joselu, que tocó tres balones, marcó un doblete en una noche que probablemente será recordada durante mucho tiempo.

"Es un sueño, hemos acabado viendo otro (Santiago) Bernabéu esta temporada. El míster nos lo dijo antes del partido, que estos partidos se ganan con el corazón", dijo Joselu tras el encuentro.

Aprovechó un inusual error del portero del Bayern Manuel Neuer para poner el 1-1 a los 88.

Dos minutos más tarde puso el 2-1 que sería definitivo con una volea tras un centro de Antonio Rudiger.

"Al final siempre sueñas con estar en el momento. El primer gol es de estar listo, en la jugada. Mis sueños no son tan bonitos como lo de hoy. En el segundo pensaba que no me lo anulara, que íbamos a defender con todo", agregó.

Cedido por el Espanyol tras su descenso a la segunda división, el camino de Joselu hasta convertirse en el héroe de las semifinales y del Madrid, el equipo de sus amores, ha sido largo y sinuoso en una carrera que involucra a una docena de clubes de toda Europa.

"No creo que Joselu duerma mucho esta noche, ¡mañana no podrá entrenar!" dijo su compañero de equipo Jude Bellingham después del partido. "Se lo merece todo, ha sido un miembro increíble del equipo durante toda la temporada y esta es su noche".

El atacante comenzó su carrera en el Celta de Vigo antes de ser comprado en 2009 por el Madrid, donde destacó en el equipo B pero rara vez llegó al primer equipo. Fue vendido al TSG Hoffenheim de la Bundesliga en 2012 y luego cedido al Eintracht Frankfurt antes de unirse al Hannover 96 en 2014.

En 2015 se mudó al Stoke City de la Premier League, donde jugó 27 veces y marcó cuatro goles, antes de pasar dos temporadas en el Newcastle United. Regresó a la Liga española con el Alavés donde marcó 36 goles en 110 partidos.

Firmó como agente libre con el Espanyol en el verano boreal de 2022 y un año después fue cedido al Madrid, donde anotó nueve goles en 32 apariciones esta temporada en La Liga.

"Creo que es un reflejo fantástico de lo que es el equipo. No ha tenido muchos minutos pero es un reflejo perfecto de lo que es esta plantilla. Jugadores que han aportado mucho, sin perder la confianza, la idea de que podían aportar al equipo", dijo tras el partido el DT del Madrid, Carlo Ancelotti.

(Editado en español por Javier Leira)

